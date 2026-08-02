Ikoniczna klasa jest w World of Warcraft od samego początku. Ewidentnie się popsuła

Przez ponad dwie dekady był symbolem World of Warcraft i jedną z najchętniej wybieranych klas. Dziś sytuacja Łotrzyka wygląda zupełnie inaczej.

Na Reddicie oraz forach poświęconych World of Warcraft od kilku dni trwa gorąca dyskusja na temat kondycji Łotrzyka (Rogue). Wielu graczy uważa, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych klas w historii gry znalazła się w najtrudniejszym momencie od premiery MMO Blizzarda. Też to zauważyliście? Dane pokazują wyraźny spadek popularności Łotrzyka w World of Warcraft Statystyki serwisu DataforAzeroth.com, analizującego aktywność postaci w endgame, pokazują, że Rogue odpowiada obecnie za zaledwie 3,6% wszystkich postaci rozwijanych na najwyższym poziomie. W praktyce oznacza to, że większość klas DPS cieszy się dziś wyraźnie większą popularnością.

Szczególnie mocno rzuca się to w oczy, gdy zestawimy Łotrzyka z jego historią. To jedna z klas dostępnych od samego debiutu World of Warcraft w 2004 roku, podczas gdy niżej w zestawieniu znajduje się jedynie Evoker, dodany dopiero wraz z rozszerzeniem Dragonflight.

GramTV przedstawia:

Zdaniem wielu graczy problem nie leży wyłącznie w balansie. Współczesne World of Warcraft stawia przede wszystkim na dynamiczną walkę i nieustanne zadawanie obrażeń, zwłaszcza w lochach Mythic+ oraz rajdach. Tymczasem Łotrzyk przez lata opierał swoją tożsamość na skradaniu się, kontroli przeciwników i taktycznym podejściu do starć – elementach, które dziś mają znacznie mniejsze znaczenie. Jeden z wieloletnich graczy napisał, że po 21 latach grania Łotrzykiem ma wrażenie, iż klasa straciła swój charakter. Jego zdaniem Blizzard nie potrafi odnaleźć miejsca dla mechaniki skradania we współczesnym modelu rozgrywki, przez co Rogue stał się mniej atrakcyjny niż dawniej. Coraz więcej głosów sugeruje, że Łotrzyk potrzebuje gruntownego reworku, który na nowo zdefiniowałby jego rolę w endgame. Na razie Blizzard nie zapowiedział jednak żadnych większych zmian.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









