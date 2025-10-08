„To może być kolejny Frostpunk”. Polskie Jujubee ogłasza datę premiery Dark Moon

Ambitna produkcja, porównywana do strategii 11 bit studios, rzuca graczy na Księżyc.
Polskie studio Jujubee, we współpracy z wydawcą 101XP, ogłosiło oficjalną datę debiutu swojego najnowszego projektu. Mowa o grze Dark Moon, łączącej elementy strategii rozgrywanej w czasie rzeczywistym z mechanikami survivalowymi, osadzonej w wyjątkowo wrogim środowisku.
Dark Moon niczym Frostpunk? Nadciąga nowy survival od polskiego studia Jujubee
Jak czytamy w komunikacie prasowym, chociaż fabuła gry toczy się na Księżycu, wielu recenzentów i graczy z branży porównało ten tytuł do słynnego Frostpunka, powołując się na podobne fundamenty gatunkowe. Studio Jujubee zaznacza jednak, że Dark Moon posiada naprawdę unikalną tożsamość.
Dark Moon to połączenie gry strategicznej i survivalowej, w której czas działa przeciwko tobie. Po tym jak elektronika na Księżycu została zniszczona, musisz przemierzyć księżycowe tereny i spróbować nawiązać łączność z Ziemią, zarządzając przy tym swoimi ludźmi i zasobami. Nigdy nie będziesz pewny, co może cię spotkać na drodze, dlatego bądź przygotowany na podejmowanie kluczowych decyzji jak i życie z ich konsekwencjami. Cokolwiek robisz - nie idź w stronę światła! – brzmi opis gry.
Dark Moon zaoferuje między innymi możliwość zarządzania mobilną bazą Mechaplex. Największym wyzwaniem ma być natomiast unikanie palących, śmiercionośnych promieni Słońca. Rozgrywka wymaga stałego gromadzenia zasobów oraz nieustannego rozbudowywania i ulepszania bazy. Podczas eksploracji świata, gracze będą też zmuszeni do podejmowania trudnych decyzji moralnych.
Premierę zaplanowano jeszcze w bieżącym miesiącu. Oficjalny debiut Dark Moon na rynku cyfrowym ma nastąpić 29 października 2025 roku. Tytuł ten będzie dostępny dla graczy komputerowych na trzech dużych platformach dystrybucji: Steam, GOG oraz Epic Games Store. Cena premierowa została ustalona na bardzo atrakcyjnym poziomie, wynosząc zaledwie 9,99 dolarów, czyli około 36 zł.
