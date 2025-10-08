„To może być kolejny Frostpunk”. Polskie Jujubee ogłasza datę premiery Dark Moon

Polskie studio Jujubee, we współpracy z wydawcą 101XP, ogłosiło oficjalną datę debiutu swojego najnowszego projektu. Mowa o grze Dark Moon, łączącej elementy strategii rozgrywanej w czasie rzeczywistym z mechanikami survivalowymi, osadzonej w wyjątkowo wrogim środowisku.

Dark Moon niczym Frostpunk? Nadciąga nowy survival od polskiego studia Jujubee

Jak czytamy w komunikacie prasowym, chociaż fabuła gry toczy się na Księżycu, wielu recenzentów i graczy z branży porównało ten tytuł do słynnego Frostpunka, powołując się na podobne fundamenty gatunkowe. Studio Jujubee zaznacza jednak, że Dark Moon posiada naprawdę unikalną tożsamość.