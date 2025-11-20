Zaloguj się lub Zarejestruj

To Mad Max? Nie, to dodatek do Goat Simulator 3

Jakub Piwoński
2025/11/20 11:10
Goat Simulator 3 z postapokaliptycznym dodatkiem. Baadlands: Furry Road już dostępne.

Goat Simulator 3 otrzymał drugie duże rozszerzenie. Baadlands: Furry Road zadebiutowało 19 listopada niosąc graczom na nową, pustynną mapę inspirowaną światem Mad Maxa.

Baadlands: Furry Road – dodatek do Goat Simulator 3

Baadlands to rozległe, jałowe pustkowie pełne piasku, kaktusów i dziwacznych ocalałych. Choć teren uległ całkowitemu zniszczeniu, wciąż widać w nim pozostałości dawnej San Angory — miły ukłon w stronę fanów podstawki. Dodatek oferuje nową mapę, możliwość przywołania własnego motocykla, świeże ulepszenia i kosmetyki dla kozy oraz pojazdu, a także garaże do jego personalizacji. Na pustkowiu pojawia się też złom, nowy surowiec zdobywany przez niszczenie otoczenia, który pozwala rozwijać obozową bazę i ostatecznie odblokować Kryptę 55.

Rozszerzenie rozwija to, co w Goat Simulator 3 najważniejsze: slapstickową fizykę, absurd i eksplorację pełną sekretów. Powracają wieże do synchronizacji, choć tym razem wymagają aktywacji i rozwiązania prostej łamigłówki — a błędy kończą się widowiskowym porażeniem prądem. Na mapie nie brak nowych punktów zainteresowań, zabawnych NPC-ów i losowych wydarzeń, w tym choćby tworzenia pizzy z absolutnie dowolnych składników. Nowe zadania i instynkty prowadzą gracza przez najciekawsze aktywności pustyni, gdzie trzeba jednak uważać na pędzące fury i ogromne robaki piaskowe.

Baadlands: Furry Road debiutuje 19 listopada na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Cena dodatku wynosi 14,99 USD, a do zabawy wymagana jest podstawowa wersja Goat Simulator 3.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/goat-simulator-3-gets-the-mad-max-treatment-in-baadlands-furry-road-preview/

Tagi:

News
Goat Simulator
Goat Simulator 3
dodatek
DLC
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


