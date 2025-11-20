To Mad Max? Nie, to dodatek do Goat Simulator 3

Goat Simulator 3 otrzymał drugie duże rozszerzenie. Baadlands: Furry Road zadebiutowało 19 listopada niosąc graczom na nową, pustynną mapę inspirowaną światem Mad Maxa.
Baadlands: Furry Road – dodatek do Goat Simulator 3
Baadlands to rozległe, jałowe pustkowie pełne piasku, kaktusów i dziwacznych ocalałych. Choć teren uległ całkowitemu zniszczeniu, wciąż widać w nim pozostałości dawnej San Angory — miły ukłon w stronę fanów podstawki. Dodatek oferuje nową mapę, możliwość przywołania własnego motocykla, świeże ulepszenia i kosmetyki dla kozy oraz pojazdu, a także garaże do jego personalizacji. Na pustkowiu pojawia się też złom, nowy surowiec zdobywany przez niszczenie otoczenia, który pozwala rozwijać obozową bazę i ostatecznie odblokować Kryptę 55.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!