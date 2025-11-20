To Mad Max? Nie, to dodatek do Goat Simulator 3

Rozszerzenie rozwija to, co w Goat Simulator 3 najważniejsze: slapstickową fizykę, absurd i eksplorację pełną sekretów. Powracają wieże do synchronizacji, choć tym razem wymagają aktywacji i rozwiązania prostej łamigłówki — a błędy kończą się widowiskowym porażeniem prądem. Na mapie nie brak nowych punktów zainteresowań, zabawnych NPC-ów i losowych wydarzeń, w tym choćby tworzenia pizzy z absolutnie dowolnych składników. Nowe zadania i instynkty prowadzą gracza przez najciekawsze aktywności pustyni, gdzie trzeba jednak uważać na pędzące fury i ogromne robaki piaskowe.

Baadlands: Furry Road debiutuje 19 listopada na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Cena dodatku wynosi 14,99 USD, a do zabawy wymagana jest podstawowa wersja Goat Simulator 3.