Morskie DLC do Mount & Blade 2 na długim gameplayu. Zobaczcie epicką bitwę na wodzie

W marcu bieżącego roku pojawiła się zapowiedź wielkiego DLC do Mount & Blade 2: Bannerlord. Rozszerzenie zadebiutuje już 26 listopada na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych. Premiera dodatku War Sails zostanie połączona z udostępnieniem dużej, bezpłatnej aktualizacji dla podstawowej wersji gry.

Mount & Blade 2: Bannerlord – War Sails z widowiskowym gameplayem nocnej bitwy morskiej

Nowy materiał wideo, zaprezentowany przez dewelopera, ukazuje najbardziej widowiskowe mechanizmy wprowadzone w War Sails, koncentrując się na emocjonującej nocnej bitwie na rzece. W starciu tym uczestniczą nowa, zawzięta frakcja Nordów – wprowadzona właśnie w tym dodatku – oraz Khuzaici. Obie strony toczą śmiertelną walkę nie tylko ze sobą, ale także z szalejącymi żywiołami, ponieważ bitwa odbywa się w trakcie gwałtownej burzy. Po raz pierwszy w historii serii, gracze zobaczą, jak statki zapalają się pod gradem płonących strzał, a następnie toną pod falami sztormu.