Morskie DLC do Mount & Blade 2 na długim gameplayu. Zobaczcie epicką bitwę na wodzie

W marcu bieżącego roku pojawiła się zapowiedź wielkiego DLC do Mount & Blade 2: Bannerlord. Rozszerzenie zadebiutuje już 26 listopada na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych. Premiera dodatku War Sails zostanie połączona z udostępnieniem dużej, bezpłatnej aktualizacji dla podstawowej wersji gry.
Mount & Blade 2: Bannerlord – War Sails z widowiskowym gameplayem nocnej bitwy morskiej
Nowy materiał wideo, zaprezentowany przez dewelopera, ukazuje najbardziej widowiskowe mechanizmy wprowadzone w War Sails, koncentrując się na emocjonującej nocnej bitwie na rzece. W starciu tym uczestniczą nowa, zawzięta frakcja Nordów – wprowadzona właśnie w tym dodatku – oraz Khuzaici. Obie strony toczą śmiertelną walkę nie tylko ze sobą, ale także z szalejącymi żywiołami, ponieważ bitwa odbywa się w trakcie gwałtownej burzy. Po raz pierwszy w historii serii, gracze zobaczą, jak statki zapalają się pod gradem płonących strzał, a następnie toną pod falami sztormu.
Rozszerzenie War Sails wprowadza nową frakcję Nordów, których ojczyzną jest Królestwo Północy. Region ten charakteryzuje się mroźnymi szczytami i lodowymi fiordami. Gracze będą mogli wejść w interakcje z Nordami, podejmując się handlu, rekrutacji jednostek lub walki.
Kluczową nowością jest opanowanie wojny morskiej, inspirowanej bitwami średniowiecznymi. Gracze muszą nauczyć się kontrolować fizykę wiatru i wody, aby efektywnie taranować lub dokonywać abordażu na wrogie jednostki. Nie zabraknie też kampanii morskiej.
GramTV przedstawia:
Mapa Calradii ulegnie znacznemu rozszerzeniu, aby umożliwić wojnę morską, dodając północne morze, wyspy, rzeki oraz otwarte wody. Gracze będą mieli możliwość budowania własnej floty, wybierając spośród dwudziestu typów statków, z których każdy będzie oferował unikalne właściwości żeglugowe. Okręty można ulepszać, dodając machiny oblężnicze, żagle i tarany.
Przypomnijmy, że Mount & Blade II: Bannerlord został początkowo wydany we wczesnym dostępie w marcu 2020 roku, a jego pełna wersja ukazała się w październiku 2022 roku. Dodatek War Sails ukaże się już 26 listopada.
