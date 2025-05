To koniec wsparcia dla The Texas Chain Saw Massacre. Twórcy uznali tytuł za „w pełni zrealizowany”

Gun Interactive przekazało, że The Texas Chain Saw Massacre, gra wydana w 2023 roku, nie będzie już otrzymywać żadnej dodatkowej zawartości ani dalszego wsparcia. Decyzja ta, według dewelopera, wynika z przekonania, że produkcja osiągnęła swój „pełny potencjał” i została „w pełni zrealizowana” zgodnie z pierwotną wizją twórców.

The Texas Chain Saw Massacre nie będzie już wspierane. Twórcy wydali komunikat

