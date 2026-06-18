To koniec pewnej ery. Nowa wersja Unreal Engine już dostępna

Ostatnia odsłona UE5 wprowadza szereg nowych funkcji, a jednocześnie przygotowuje grunt pod Unreal Engine 6.
Przy okazji ostatniego State of Unreal, Epic Games udostępniło Unreal Engine 5.8, czyli ostatnią dużą wersję silnika z rodziny UE5. Aktualizacja przynosi wiele nowych funkcji związanych z tworzeniem światów, oświetleniem i optymalizacją, a jednocześnie stanowi pomost do Unreal Engine 6, którego wczesna wersja ma pojawić się na początku 2027 roku.
Unreal Engine 5.8 – najważniejsze nowości
Jedną z największych atrakcji aktualizacji jest Mesh Terrain. To nowy, eksperymentalny system tworzenia terenów oparty na pełnych modelach 3D. W przeciwieństwie do tradycyjnych heightmap pozwala on projektować bardziej złożone lokacje, w tym jaskinie, tunele, unoszące się wyspy czy rozbudowane przewieszenia terenu. Deweloperzy mogą tworzyć takie obszary bezpośrednio w edytorze lub importować je z zewnętrznych programów.
Epic przygotowało również Procedural Vegetation Editor. Narzędzie umożliwia generowanie realistycznej roślinności zgodnej z technologią Nanite. Drzewa i krzewy rozwijają się w bardziej naturalny sposób, reagując na otoczenie i konkurując o dostęp do światła. Twórcy mogą dodatkowo ręcznie modyfikować ich wygląd oraz korzystać z nowych zasobów Quixel Megaplants.
Wersja 5.8 rozwija także kilka kluczowych technologii. MegaLights osiągnęło status funkcji produkcyjnej, oferując obsługę dużej liczby dynamicznych źródeł światła przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Z kolei Lumen Lite ma zapewniać podobne efekty wizualne przy znacznie niższym obciążeniu GPU, osiągając nawet dwukrotnie wyższą wydajność względem standardowego trybu wysokiej jakości.
GramTV przedstawia:
Nowością jest również MetaHuman Collections, które pozwala generować setki, a nawet tysiące realistycznych postaci w jednej scenie. Dodatkowo Epic ulepszyło streaming geometrii oraz wprowadziło eksperymentalne rozwiązanie Fog Screen Space Scattering, poprawiające wygląd mgły, dymu i pyłu.
Premiera Unreal Engine 5.8 zamyka rozdział UE5. Następnym krokiem dla Epic Games będzie Unreal Engine 6, którego debiut we wczesnym dostępie zaplanowano na początek 2027 roku.