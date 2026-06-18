To koniec pewnej ery. Nowa wersja Unreal Engine już dostępna

Przy okazji ostatniego State of Unreal, Epic Games udostępniło Unreal Engine 5.8, czyli ostatnią dużą wersję silnika z rodziny UE5. Aktualizacja przynosi wiele nowych funkcji związanych z tworzeniem światów, oświetleniem i optymalizacją, a jednocześnie stanowi pomost do Unreal Engine 6, którego wczesna wersja ma pojawić się na początku 2027 roku.

Unreal Engine 5.8 – najważniejsze nowości

Jedną z największych atrakcji aktualizacji jest Mesh Terrain. To nowy, eksperymentalny system tworzenia terenów oparty na pełnych modelach 3D. W przeciwieństwie do tradycyjnych heightmap pozwala on projektować bardziej złożone lokacje, w tym jaskinie, tunele, unoszące się wyspy czy rozbudowane przewieszenia terenu. Deweloperzy mogą tworzyć takie obszary bezpośrednio w edytorze lub importować je z zewnętrznych programów.