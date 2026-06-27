Anthem zniknęło z kont graczy. To może być niebezpieczny precedens

Od tego czasu o nieudanym sieciowym RPG było stosunkowo cicho. Aż do teraz, gdy gracze zauważyli… że gra zniknęła.

Gracze zgłaszają, że Anthem znika z ich kont

O całej sprawie zaczęli alarmować użytkownicy Reddita. Wielu z nich po uruchomieniu EA App otrzymało komunikaty, że Anthem zostało usunięte z ich bibliotek. Tyczy się to nawet tych, którzy na fali niezdrowej ekscytacji nabyli produkcję BioWare na premierę w pełnej cenie. Było i nie ma – i już. Przypomnijmy, że już na początku stycznia, jeszcze przed wyłączeniem serwerów, niektórzy zgłaszali problemy z zalogowaniem się do zabawy. Potem taka możliwość została wyłączona dla wszystkich i po próbie uruchomienia tytułu nie dało się przejść przez ekran tytułowy. Tymczasem w tej sytuacji nawet to staje się już niemożliwe, bo dotarliśmy do momentu, w którym wygląda, jakby Anthem… nigdy nieistniało.