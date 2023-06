To koniec Luke’a Skywalkera? Mark Hamill rezygnuje z Gwiezdnych wojen

Wygląda na to, że Lucasfilm nie będzie mógł więcej liczyć na udział Marka Hamilla w kolejnych projektach z Gwiezdnych wojen. Jak doskonale wiedzmy, historia słynnego Jedi zakończyła się w ósmej części Sagi, ale aktor powrócił do tej roli w serialach The Mandalorian oraz Księdze Boby Fetta, w których cyfrowo go odmłodzono. Taki sposób przywracania Luke’a Skywalkera nie podoba się jednak Hamillowi i niedawno przyznał, że studio będzie musiało poszukać młodszego aktora, który przejmie po nim tę rolę, jeżeli Lucasfilm nadal będzie chciał wykorzystać tę postać. Teraz podczas wywiadu w CBS, Hamill potwierdził, że nie zamierza więcej wcielać się w Skywalkera.

Mark Hamill nie wróci już więcej do Gwiezdnych wojen