Mark Hamill: do przyszłych filmów z Lukiem Skywalkerem potrzebny jest młody aktor

Lucasfilm pokazał, że doskonale wychodzi mu odmładzanie aktorów, dzięki czemu znowu mogliśmy zobaczyć Luke'a Skywalkera. Technologia jest świetna, ale Mark Hamill najwyraźniej nie czuje się z tym dobrze, o czym wspomniał w wywiadzie dla Esquire.

To niezwykłe zobaczyć siebie w ten sposób. To z pewnością nie jest tanie rozwiązanie. Najważniejsze pytanie brzmi: czy zobaczymy ponownie Luke'a w jakichś przyszłych projektach? Jest cała historia do opowiedzenia z nim pomiędzy wydarzeniami z Powrotu Jedi a Przebudzenia Mocy.