To już przesądzone. Deadpool 3 będzie wielkim hitem - nowe prognozy zwalają z nóg

Nie będzie to jedyny rekord ustanowiony przez Deadpool & Wolverine. Ta kwota oznacza, że film osiągnie największe wpływy z premierowego weekendu dla wszystkich produkcji z kategorią wiekową R. Dotychczasowym rekordzistą wciąż jest pierwsza część Deadpoola z 2016 roku, która na otwarcie zarobiła w Ameryce aż 132,4 mln dolarów.

Zgodnie z przewidywaniami nowy film Marvela będzie wielkim hitem. Deadpool & Wolverine nie będzie potrzebował nawet udziału Roberta Downeya Jr., chociaż pierwotnie były takie plany, aby podbić kina w tegorocznym okresie wakacyjnym. Firmy analizujące zarobki filmów wypuściły nowe prognozy dla nadchodzącej produkcji z MCU i według ich szacunków Deadpool 3 ma zarobić 160-165 mln dolarów w weekend otwarcia w Ameryce. Będzie to absolutny rekord 2024 roku pod względem otwarcia, który obecnie należy do W głowie się nie mieści 2 z 154,2 mln dolarów.

Serwis Deadline podaje, że poprzednie prognozy, które podawały kwoty rzędu 200-240 mln dolarów otwarcia dla Deadpoola 3 wciąż są w zasięgu. Okazuje się, że firmy specjalizujące się w prognozach finansowych mają problem z danymi dotyczącymi latynoskich i hiszpańskojęzycznych widzów, których grupa ma być niedoszacowana. To właśnie ci widzowie mogą zadecydować, że wpływy filmu Marvela będą jeszcze wyższe.

Jeżeli jednak otwarcie będzie w okolicach obecnie prognozowanych, oznacza to, że Deadpool & Wolverine zaliczą jedenaste najwyższe otwarcie w historii MCU. Z 4. i 5. fazy MCU, tylko trzy inne filmy otworzyły się z lepszym wynikiem, a są to Spider-Man: Bez drogi do domu (260,1 mln dolarów), Doktor Strange w multiwersum obłędu (187,4 mln dolarów) oraz Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (181,3 mln dolarów).

Reżyserem filmu jest Shawn Levy, twórca Nocy w muzeum, Free Guy i Projekt Adam. W obsadzie znaleźli się: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Brianna Hildebrand, Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni, Jennifer Garner, Shioli Kutsuna, Rob Delaney i Stefan Kapicic.

Przypomnijmy, że Deadpool & Wolverine zadebiutuje w kinach już 26 lipca 2024 roku.