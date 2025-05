To już pewne - jeszcze w 2025 roku Batman zmierzy się z Deadpoolem

Za scenariusz odpowiada Zeb Wells, a za rysunki legendarny Greg Capullo, znany z pracy nad Batmanem i X-Force. Historia rozpoczyna się, gdy Wade Wilson zostaje wynajęty do realizacji zlecenia w Gotham City – co naturalnie prowadzi do konfrontacji z Mrocznym Rycerzem. Komiks ma formę one-shota, ale znajdą się w nim również dodatkowe, poboczne przygody z udziałem postaci zarówno z uniwersum Marvela, jak i DC – szczegóły tych epizodów zostaną ujawnione wkrótce.

To nie sen – Deadpool i Batman oficjalnie zmierzą się w długo wyczekiwanym crossoverze Marvela i DC. Dwa największe wydawnictwa komiksowe znów połączyły siły, by dać fanom coś wyjątkowego: komiks Deadpool/Batman #1. Ma on trafić do sprzedaży 17 września 2025 roku.

Po 60 numerach Amazing Spider-Mana chciałem przerwy. Ale kiedy Marvel zaproponował mi crossover Deadpoola i Batmana z Capullo na pokładzie – zrezygnowałem z urlopu. Batman ma jeszcze mniej cierpliwości dla Deadpoola niż Wolverine. A jeśli Joker wtrąci się do akcji… możecie sobie wyobrazić, co się stanie.

To może być szczyt mojej kariery. Deadpoola znam od X-Force, Batmana rysowałem przez dekadę. A teraz mogę ich połączyć? Proszę mnie nie budzić, jeśli to sen.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Już w listopadzie ukaże się drugi one-shot Batman/Deadpool, tym razem sygnowany przez legendarnego scenarzystę Granta Morrisona oraz rysownika Dana Morę. Historia projektu nadal jest owiana tajemnicą, ale Morrison zapowiada „czwartościenny chaos, sowy, krew, ostrza i co najmniej jedną gigantyczną maszynę do pisania”. W tym wypadku na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Dla fanów Marvela i DC to wielkie wydarzenie. Historia crossoverów między Marvelem a DC sięga lat 70., a pierwsze spotkanie bohaterów obu uniwersów miało miejsce w komiksie Superman vs. The Amazing Spider-Man z 1976 roku. Od tego czasu ukazało się kilka wspólnych projektów, w tym Batman vs. Hulk, X-Men/Teen Titans czy Justice League vs. Avengers z 2003 roku, który był ostatnim takim wydarzeniem przed nadchodzącym crossoverem Deadpoola i Batmana.