To już oficjalnie – Steam dodał na platformie nowy tag o nazwie Boomer Shooter

Administratorzy platformy Steam oficjalnie dodali kolejny tag gatunkowy do sklepu – tym razem jest to tzw. Boomer Shooter. Opisuje on strzelanki, które w dużej mierze odwołują się do tradycyjnych gier akcji tego typu z lat 90. ubiegłego wieku. Choć początkowo modne było wzorowanie się całkowicie na pierwowzorze, zarówno pod względem rozgrywki, jak i oprawy graficznej, tak teraz coraz częściej widzimy produkcje, w których oldskulowa oprawa graficzna jest połączona z bardziej nowoczesną rozgrywką.

Boomer Shootery wreszcie na Steam. Nowy tag w sklepie

Tym samym postanowiliśmy zebrać listę najciekawszych propozycji, które znalazły się pod nowym tagiem:

Zainteresowani wszystkimi tytułami, jakie można znaleźć w sekcji Boomer Shooterów na platformie Steam zapraszamy pod ten adres. Już teraz jest tych gier naprawdę sporo, a prawdopodobnie będzie ich coraz więcej – i miejmy nadzieję, że będą coraz lepsze!