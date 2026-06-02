Gdyby żyła, skończyłaby 100 lat. Hollywood do dziś nie doczekało się drugiej takiej gwiazdy

1 czerwca 1926 roku urodziła się kobieta, która stała się symbolem złotej ery kina. Jej życie okazało się jednak znacznie bardziej tragiczne, niż sugerował ekranowy uśmiech.

Wczoraj przypadała rocznica urodzin jednej z największych ikon w historii kina. 1 czerwca 1926 roku przyszła na świat Norma Jeane Mortenson, znana później całemu światu jako Marilyn Monroe. Gdyby żyła, obchodziłaby właśnie setne urodziny. Choć od jej śmierci minęło już ponad sześćdziesiąt lat, niewiele gwiazd Hollywood zdołało osiągnąć podobny status. Monroe stała się nie tylko popularną aktorką, ale także symbolem całej epoki, ikoną popkultury i jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy XX wieku. Marilyn Monroe – setna rocznica urodzin Karierę rozpoczynała jako modelka, jednak szybko zwróciła uwagę wytwórni filmowych. Przełom przyniosły role w takich filmach jak Mężczyźni wolą blondynki, Jak poślubić milionera, Niagara i przede wszystkim Pół żartem, pół serio, uznawanym dziś za jedną z najlepszych komedii w historii kina.

Na ekranie często wcielała się w postacie pełne wdzięku, uroku i lekkości. W rzeczywistości była jednak znacznie bardziej ambitna, niż sugerował wykreowany przez Hollywood wizerunek blondynki. Monroe studiowała aktorstwo, interesowała się literaturą i wielokrotnie próbowała uwolnić się od szufladki narzuconej przez producentów.

GramTV przedstawia:

Jej życie prywatne było równie głośne jak kariera. Media śledziły kolejne związki gwiazdy, w tym małżeństwa z baseballistą Joe DiMaggio oraz dramaturgiem Arthurem Millerem. Żadne z nich jednak nie przetrwało. Dziś historycy i biografowie zwracają również uwagę na problemy psychiczne, z którymi zmagała się przez znaczną część życia. Aktorka cierpiała na stany depresyjne, lęki oraz wahania nastroju. Tragiczny finał jej historii nastąpił 5 sierpnia 1962 roku. Monroe została znaleziona martwa w swoim domu w Los Angeles. Miała zaledwie 36 lat. Oficjalnie przyczyną śmierci było przedawkowanie leków nasennych, choć okoliczności tego wydarzenia do dziś budzą liczne spekulacje i teorie. Paradoksalnie przedwczesna śmierć jeszcze bardziej umocniła jej legendę. Zdjęcia Monroe, jej filmy i charakterystyczny wizerunek pozostają częścią światowej popkultury nawet sto lat po narodzinach aktorki.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









