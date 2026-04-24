Uwielbiane fantasy od Amazona powraca. Pierwszy zwiastun nowego sezonu docenionego serialu

Premiera już tego lata na Prime Video.

Platforma Prime Video odsłoniła karty i zaprezentowała zwiastun czwartego sezonu Legendy Vox Machiny. Jedna z najgłośniejszych animowanych produkcji fantasy w katalogu serwisu wraca z nową odsłoną, która ma podnieść stawkę i rzucić bohaterów w sam środek jeszcze większego zagrożenia. Legenda Vox Machiny – pierwszy zwiastun czwartego sezonu serialu fantasy od Amazona Pierwszy zwiastun jasno sugeruje, że tym razem drużyna stanie naprzeciw wyjątkowo niebezpiecznego przeciwnika. Zapowiedź utrzymana jest w znacznie cięższym tonie, a jednocześnie nie brakuje charakterystycznego dla serii stylu i humoru.

Czwarty sezon rozpocznie się około rok po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z pradawnym złem, które przebudziło się i zamierza zniszczyć cały świat. Twórcy zapowiadają, że stawka konfliktu będzie wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. W nowych odcinkach ponownie usłyszymy znane głosy związane z Critical Role. Do swoich ról wracająL Laura Bailey jako Vex, Travis Willingham jako Grog, Ashley Johnson jako Pike, Liam O'Brien jako Vax, Taliesin Jaffe jako Percy, Marisha Ray jako Keyleth oraz Sam Riegel jako Scanlan. W różnych rolach pojawi się także Matthew Mercer.

Nowością będzie postać Taryona Darringtona, który wprowadzi do historii świeżą dynamikę. W oryginalnej kampanii Critical Role bohatera odgrywał Sam Riegel, natomiast w serialu głosu użyczy mu Wayne Brady. Taryon początkowo prezentuje się jako doświadczony łowca potworów, jednak szybko okazuje się, że jego przygoda dopiero się zaczyna, a własne słabości i relacje rodzinne będą miały duży wpływ na jego rozwój. Premiera czwartego sezonu została zaplanowana na 3 czerwca 2026 roku. Co więcej, produkcja ma już zapewnioną kontynuację. Piąty sezon został zatwierdzony i jednocześnie ma domknąć całą historię Vox Machiny. Na tym jednak nie koniec planów związanych z tym uniwersum. Równolegle trwają prace nad kolejnym sezonem Potężnej Dziewiątki, który rozwija świat znany fanom Critical Role.

