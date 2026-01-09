„To już nie jest historia Luke’a”. Reżyser Gwiezdnych wojen nie chciał ponownego spotkania trójki głównych bohaterów Sagi

Mark Hamill wrócił wspomnieniami do prac nad siódmą częścią Gwiezdnych wojen i ujawnił, że już na etapie produkcji usłyszał od reżysera jasny komunikat. Nowa trylogia nie miała być już opowieścią o Luke’u Skywalkerze. Ta decyzja sprawiła, że w filmie zabrakło jednej sceny, na którą czekało wielu fanów Gwiezdnych wojen.

Nowa trylogia Gwiezdnych wojen nigdy nie miała być historią Luke’a Skywalkera

Podczas niedawnego Actor Roundtable organizowanego przez The Hollywood Reporter aktor przyznał, że próbował przekonać J.J. Abrams do krótkiego spotkania kultowej trójki na ekranie. Chodziło o Luke’a, Hana Solo i Leię, których wspólnych scen w Przebudzeniu Mocy ostatecznie nie zobaczyliśmy ani przez chwilę.