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To już koniec Assassin's Creed Shadows. Nie będzie drugiego dodatku i kolejnych aktualizacji

Maciej Petryszyn
2026/06/10 17:45
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Od premiery Assassin's Creed Shadows minął niewiele ponad rok. To jednak wystarczyło, by Ubisoft dał sobie spokój z samurajską odsłoną cyklu.

Ten już niedługo otrzyma ostatnią aktualizację. I to by było na tyle.

Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows

Ostatnia aktualizacja zmierza do Assassin's Creed Shadows

Francuskie studio oficjalnie ogłosiło, iż ostatnia aktualizacja do Assassin's Creed Shadows trafi w nasze ręce 16 czerwca. Będzie ona oznaczona numerem 1.1.11 i to tak naprawdę wszystko, co ten moment o niej wiemy. Nie wiadomo zatem, czy przyniesie jakąś nową zawartość, czy jedynie poprawi istniejące w grze błędy. I jak wiele bajtów danych trzeba będzie pobrać z sieci. Oznacza to jednak, że za mniej niż tydzień rozwój produkcji zostanie zakończony. Od tego momentu nie otrzyma ona już żadnych nowych treści. Nie dostanie ona także drugiego dużego rozszerzenia, chociaż Ubisoft do pewnego momentu takie planował.

Assassin's Creed Shadows trafiło na rynek w marcu 2025 roku, ukazując się wówczas na komputerach z systemami Windows i macOS oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W grudniu tego samego roku tytuł trafił też na Nintendo Switch 2. Sama gra przeniosła słynny assasyński cykl do czasów feudalnej Japonii, po raz pierwszy w historii dając nam możliwość poprowadzenia aż dwóch bohaterów – drobną i zwiną Naoe oraz potężnego i silnego Yasuke. We wrześniu 2025 roku produkcja doczekała się też pierwszego i jednocześnie ostatniego dużego dodatku, czyli Claws of Awaji.

GramTV przedstawia:

Teraz jednak Shadows zaledwie rok i 3 miesiące po premierze zostało odstawione na półkę. To krócej niż np. Assassin's Creed Odyssey czy też Assassin's Creed Valhalla, które nową zawartość otrzymywały jeszcze około 2 lata po premierze. Można jednak założyć, że obecnie Francuzi rzucają wszystkie sił na nadchodzące Assassin's Creed Black Flag Resynced – zaplanowany na lipiec remake czwartej odsłony serii.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20117-assassin-s-creed-shadows-will-get-its-last-update-on-june-16

Tagi:

News
Ubisoft
aktualizacja
łatka
update
Assassin's Creed
koniec wsparcia
aktualizacja gry
Assassin's Creed Shadows
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 17:58

A ja nawet nie grałem jeszcze w podstawkę. Choć lubię samurajski klimat, to jakoś mi się nie pali by zagrać. Poczekam, aż będzie za mniej niż 100zł to może kupię.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112