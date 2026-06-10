To już koniec Assassin's Creed Shadows. Nie będzie drugiego dodatku i kolejnych aktualizacji

Ten już niedługo otrzyma ostatnią aktualizację. I to by było na tyle.

Ostatnia aktualizacja zmierza do Assassin's Creed Shadows

Francuskie studio oficjalnie ogłosiło, iż ostatnia aktualizacja do Assassin's Creed Shadows trafi w nasze ręce 16 czerwca. Będzie ona oznaczona numerem 1.1.11 i to tak naprawdę wszystko, co ten moment o niej wiemy. Nie wiadomo zatem, czy przyniesie jakąś nową zawartość, czy jedynie poprawi istniejące w grze błędy. I jak wiele bajtów danych trzeba będzie pobrać z sieci. Oznacza to jednak, że za mniej niż tydzień rozwój produkcji zostanie zakończony. Od tego momentu nie otrzyma ona już żadnych nowych treści. Nie dostanie ona także drugiego dużego rozszerzenia, chociaż Ubisoft do pewnego momentu takie planował.