To już kolejna gra opóźniona przez Hollow Knight: Silksong. Gra Team Cherry niebezpośrednio wpływa na rynek

Gra Bennetta Foddy’ego nie zadebiutuje zgodnie z planem.
Baby Steps to już piąta produkcja, której premiera została przesunięta z powodu Hollow Knight: Silksong. Zaledwie dzień wcześniej twórcy Demonschool ogłosili zmianę daty debiutu na listopad, a teraz nawet wspierana przez Devolver Digital gra ustępuje miejsca Hornet.
Baby Steps – przesunięta premiera i przytyk do Silksong
Nowa gra Bennetta Foddy’ego, znanego z QWOP oraz Getting Over It, miała trafić na rynek 8 września 2025 roku. Teraz premiera została przeniesiona na 23 września. Informację ogłoszono w humorystycznym materiale wideo, w którym bohater Baby Steps przechadza się po figurze Hornet – głównej postaci Silksong.
Foddy ponownie stawia na frustrująco-zabawne wyzwania, które wcześniej zdobyły popularność wśród streamerów i YouTuberów. Nic dziwnego, że oczekiwania wobec Baby Steps są wysokie. Mimo to, decyzja o opóźnieniu była konieczna – Hollow Knight: Silksong to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na Steamie, która może przyćmić inne tytuły debiutujące we wrześniu.
Baby Steps dołącza do listy gier, które uciekły przed premierą Silksong. Oprócz Demonschool, są to także CloverPit, Stomp and the Sword of Miracles oraz Aeterna Lucis. Wszystkie te produkcje przesunięto po ogłoszeniu daty wydania Silksong – 4 września.
Premiera Baby Steps odbędzie się więc nieco później, ale decyzja wydaje się rozsądna. Deweloperzy niezależni wolą uniknąć rywalizacji o uwagę graczy z jedną z największych premier tego roku.
