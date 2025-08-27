To już kolejna gra opóźniona przez Hollow Knight: Silksong. Gra Team Cherry niebezpośrednio wpływa na rynek

Baby Steps to już piąta produkcja, której premiera została przesunięta z powodu Hollow Knight: Silksong. Zaledwie dzień wcześniej twórcy Demonschool ogłosili zmianę daty debiutu na listopad, a teraz nawet wspierana przez Devolver Digital gra ustępuje miejsca Hornet.

Baby Steps – przesunięta premiera i przytyk do Silksong

Nowa gra Bennetta Foddy’ego, znanego z QWOP oraz Getting Over It, miała trafić na rynek 8 września 2025 roku. Teraz premiera została przeniesiona na 23 września. Informację ogłoszono w humorystycznym materiale wideo, w którym bohater Baby Steps przechadza się po figurze Hornet – głównej postaci Silksong.