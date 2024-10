Kolejna postać z Avengersów powróci w nowych odsłonach. Marvel chce ją znowu w MCU

Wygląda na to, że w nowych częściach Avengersów powróci jeszcze więcej bohaterów z poprzednich odsłon.

Marvel łapie się każdego sposobu, aby uratować swoje uniwersum i uczynić dwie nowe odsłony serii Avengers, czyli Doomsday oraz Secret Wars, filmami równie wielkimi co Wojna bez granic i Koniec gry. Ich najnowszym pomysłem jest przywrócenie nie tylko kilku bohaterów, ale nawet złoczyńców. Niedawno pojawiły się plotki, że studio już negocjuje powrót Josha Brolina do roli Thanosa. Ale na tym nie koniec. Marvel chce również przywrócić Pepper Potts graną przez Gwyneth Paltrow.

Marvel chce przywrócić Gwyneth Paltrow w nowych Avengersach

Aktorkę w roli ukochanej Tony’ego Starka i matki Morgan po raz ostatni widzieliśmy w Avengers: Koniec gry. Sama Paltrow nie wydawała się chętna, aby wracać do uniwersum Marvela. Jednak jak twierdzi scooper Daniel Richtman, studio zamierza zgłosić się do aktorki, aby powróciła do swojej roli i zagrała w Avengers: Doomsday oraz Secret Wars.