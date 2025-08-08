Ten duet znów stworzy oscarową produkcję? Paramount zdobył prawa do hitu twórcy nowego Indiany Jonesa

James Mangold i Timothée Chalameta znów ze sobą współpracują.

To dopiero mocne wejście nowego szefa Paramountu. W pierwszym dniu urzędowania Davida Ellisona jako nowego prezesa wytwórni, studio wygrało zaciętą licytację o prawa do filmu High Side, który ponownie połączy Timothéego Chalameta z reżyserem Jamesem Mangoldem, którzy wcześniej wspólnie nakręcili Kompletnie nieznanego. Film o Bobie Dylanie był aż ośmiokrotnie nominowany do Oscara.

High Side – James Mangold i Timothée Chalamet znów będą ze sobą pracować

Projekt będzie dystrybuowany przez Paramount Pictures, a za produkcję odpowiada Chernin Entertainment. Film powstanie na podstawie oryginalnej historii autorstwa Jaimie Oliveiry, który zajmie się również scenariuszem.