Ten duet znów stworzy oscarową produkcję? Paramount zdobył prawa do hitu twórcy nowego Indiany Jonesa

James Mangold i Timothée Chalameta znów ze sobą współpracują.
To dopiero mocne wejście nowego szefa Paramountu. W pierwszym dniu urzędowania Davida Ellisona jako nowego prezesa wytwórni, studio wygrało zaciętą licytację o prawa do filmu High Side, który ponownie połączy Timothéego Chalameta z reżyserem Jamesem Mangoldem, którzy wcześniej wspólnie nakręcili Kompletnie nieznanego. Film o Bobie Dylanie był aż ośmiokrotnie nominowany do Oscara.
High Side – James Mangold i Timothée Chalamet znów będą ze sobą pracować
Projekt będzie dystrybuowany przez Paramount Pictures, a za produkcję odpowiada Chernin Entertainment. Film powstanie na podstawie oryginalnej historii autorstwa Jaimie Oliveiry, który zajmie się również scenariuszem.
High Side opisywany jest jako połączenie Gorączki z Aż do piekła. Chalamet wcieli się w rolę byłego zawodnika motocrossu, który po wypadku kończącym karierę oraz bolesnej przeszłości rodzinnej zostaje wciągnięty przez swojego dawno niewidzianego brata w serię napadów na banki. Gdy FBI zbliża się coraz bardziej, obaj mężczyźni balansują na krawędzi.
Jesteśmy zachwyceni, że możemy współpracować z wizjonerskimi artystami, takimi jak James i Timothée, oraz wyjątkowymi partnerami, jak Peter i David z Chernin Entertainment. To, co stworzył Jaime, odzwierciedla odważne, oryginalne podejście do opowiadania historii, które chcemy promować w Paramount. Nie możemy się doczekać, by ruszyć pełną parą z High Side” – powiedzieli Dana Goldberg i Josh Greenstein, nowi współprzewodniczący Paramount Pictures.
James Mangold z entuzjazmem odniósł się do nowego kierownictwa studia i ponownej współpracy z Chalametem.
Dana, Josh i David wykazali się prawdziwym zaangażowaniem w tworzenie oryginalnych, opartych na fabule filmów kinowych, a ta pasja sprawiła, że decyzja o realizacji tego projektu wspólnie z Timothéem i Peterem była dla mnie bardzo prosta. Timothée to zaufany współpracownik, artysta swojego pokolenia i osoba, którą darzę ogromnym szacunkiem. Nie mogę się doczekać, aż znów razem zabierzemy się do pracy.
Chernin Entertainment i Mangold mają już za sobą udaną historię współpracy przy takich produkcjach jak Król rozrywki i Le Mans '66.
