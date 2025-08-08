Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten duet znów stworzy oscarową produkcję? Paramount zdobył prawa do hitu twórcy nowego Indiany Jonesa

Radosław Krajewski
2025/08/08 13:00
James Mangold i Timothée Chalameta znów ze sobą współpracują.

To dopiero mocne wejście nowego szefa Paramountu. W pierwszym dniu urzędowania Davida Ellisona jako nowego prezesa wytwórni, studio wygrało zaciętą licytację o prawa do filmu High Side, który ponownie połączy Timothéego Chalameta z reżyserem Jamesem Mangoldem, którzy wcześniej wspólnie nakręcili Kompletnie nieznanego. Film o Bobie Dylanie był aż ośmiokrotnie nominowany do Oscara.

Kompletnie nieznany
Kompletnie nieznany

High Side – James Mangold i Timothée Chalamet znów będą ze sobą pracować

Projekt będzie dystrybuowany przez Paramount Pictures, a za produkcję odpowiada Chernin Entertainment. Film powstanie na podstawie oryginalnej historii autorstwa Jaimie Oliveiry, który zajmie się również scenariuszem.

High Side opisywany jest jako połączenie Gorączki z Aż do piekła. Chalamet wcieli się w rolę byłego zawodnika motocrossu, który po wypadku kończącym karierę oraz bolesnej przeszłości rodzinnej zostaje wciągnięty przez swojego dawno niewidzianego brata w serię napadów na banki. Gdy FBI zbliża się coraz bardziej, obaj mężczyźni balansują na krawędzi.

Jesteśmy zachwyceni, że możemy współpracować z wizjonerskimi artystami, takimi jak James i Timothée, oraz wyjątkowymi partnerami, jak Peter i David z Chernin Entertainment. To, co stworzył Jaime, odzwierciedla odważne, oryginalne podejście do opowiadania historii, które chcemy promować w Paramount. Nie możemy się doczekać, by ruszyć pełną parą z High Side” – powiedzieli Dana Goldberg i Josh Greenstein, nowi współprzewodniczący Paramount Pictures.

GramTV przedstawia:

James Mangold z entuzjazmem odniósł się do nowego kierownictwa studia i ponownej współpracy z Chalametem.

Dana, Josh i David wykazali się prawdziwym zaangażowaniem w tworzenie oryginalnych, opartych na fabule filmów kinowych, a ta pasja sprawiła, że decyzja o realizacji tego projektu wspólnie z Timothéem i Peterem była dla mnie bardzo prosta. Timothée to zaufany współpracownik, artysta swojego pokolenia i osoba, którą darzę ogromnym szacunkiem. Nie mogę się doczekać, aż znów razem zabierzemy się do pracy.

Chernin Entertainment i Mangold mają już za sobą udaną historię współpracy przy takich produkcjach jak Król rozrywki i Le Mans '66.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/timothee-chalamet-motocross-movie-paramount-1236481893/

Tagi:

Popkultura
film
Paramount Pictures
Timothée Chalamet
James Mangold
High Side
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

