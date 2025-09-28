To jedna z pierwszych gier, która pozwala sprawdzić Unreal Engine 5.6. Publiczne demo już dostępne

Bleakmill udostępniło publiczne demo INDUSTRIA 2 – gry opartej na Unreal Engine 5.6. To jeden z pierwszych tytułów korzystających z tej wersji silnika, co pozwala sprawdzić jej możliwości jeszcze przed premierą.

INDUSTRIA 2 – demo i nowości w rozgrywce

Produkcja ma postawić na fabularną, 4-6 godzinną kampanię bez zbędnych wypełniaczy i mikrotransakcji. Twórcy obiecują fizykę interakcji z otoczeniem, system craftingu i diegetyczny ekwipunek. Gra oferuje pięć broni, które można ulepszać o tłumiki, większe magazynki czy specjalne ataki.