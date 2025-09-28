Zaloguj się lub Zarejestruj

To jedna z pierwszych gier, która pozwala sprawdzić Unreal Engine 5.6. Publiczne demo już dostępne

Mikołaj Berlik
2025/09/28 10:00
0
0

Twórcy INDUSTRIA 2 zapraszają do sprawdzenia swojej najnowszej gry w darmowym teście.

Bleakmill udostępniło publiczne demo INDUSTRIA 2 – gry opartej na Unreal Engine 5.6. To jeden z pierwszych tytułów korzystających z tej wersji silnika, co pozwala sprawdzić jej możliwości jeszcze przed premierą.

INDUSTRIA 2
INDUSTRIA 2

INDUSTRIA 2 – demo i nowości w rozgrywce

Produkcja ma postawić na fabularną, 4-6 godzinną kampanię bez zbędnych wypełniaczy i mikrotransakcji. Twórcy obiecują fizykę interakcji z otoczeniem, system craftingu i diegetyczny ekwipunek. Gra oferuje pięć broni, które można ulepszać o tłumiki, większe magazynki czy specjalne ataki.

INDUSTRIA 2 wykorzystuje technologię Lumen i – według pierwszych opinii – działa płynniej niż wiele innych tytułów na UE5. Dodatkowo gracze mogą rozczłonkowywać przeciwników w walce, a całość ma być w pełni udźwiękowiona i dynamicznie reagować muzyką na akcję.

GramTV przedstawia:

Premiera pełnej wersji gry nie ma jeszcze ustalonej daty. Demo jest dostępne do pobrania na PC.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/industria-2-is-one-of-the-first-games-using-unreal-engine-5-6-public-demo-released/

Tagi:

News
PC
demo
przygodówka
Unreal Engine
Unreal Engine 5
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

