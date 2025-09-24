Zaloguj się lub Zarejestruj

To jak powrót do przeszłości. Nowy RTS to połączenie Command & Conquer z Heroes of Might & Magic 3

Radosław Krajewski
2025/09/24 17:00
0
0

Twórcy przy swojej strategicznej grze inspirowali się prawdziwymi klasykami gatunku.

Już w październiku studio Sarnayer oraz wydawca MicroProse wydadzą Dying Breed, grę, która wygląda jak zaginiona produkcja z połowy lat 90. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że to alternatywna kontynuacja legendarnego Command & Conquer, jednak twórcy zadbali o własny charakter i sporą dawkę nieoczywistych inspiracji.

Dying Breed

Dying Breed – zbliża się premiera nowej strategii, będącej duchowym spadkobiercą kultowego Command & Conquer

Premiera Dying Breed odbędzie się 7 października wyłącznie na Steam. Tytuł wyróżnia się pixelową oprawą graficzną oraz stylistyką żywcem wyjętą z epoki, w której Westwood wyznaczało standardy gatunku. Produkcja przeniesie graczy do postapokaliptycznego świata podzielonego pomiędzy dwa zwaśnione stronnictwa. Z jednej strony stanie Sojusz Zachodniego Świata, a po przeciwnej stronie barykady znajdzie się Zakon Wschodzącego Imperium. Fabularna opowieść jasno wskaże, kto odgrywa rolę bohatera, a kto bezwzględnego najeźdźcy.

Twórcy przygotowali po 15 misji dla każdej z frakcji, a całość wzbogacono o klimatyczne filmiki FMV z udziałem prawdziwych aktorów. Oprócz wyraźnych inspiracji serią Command & Conquer gracze znajdą tu także echa Heroes of Might & Magic 3 i Commandos, co przełoży się na zróżnicowaną strukturę misji i nieco bardziej taktyczne podejście do rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Rozgrywka nie ograniczy się do prostych potyczek piechoty. Na polu bitwy pojawią się czołgi, okręty i samoloty, a część walk poprowadzimy również pod ziemią. Nie zabraknie akcji w powietrzu i na wodzie, a także zadań wymagających umiejętnego korzystania ze szpiegów i psów tropiących. Produkcja stawia na szybkie tempo i wymaga planowania kolejnych ruchów. Gracze będą musieli gromadzić zasoby, dbać o rozwój bazy i stale reagować na ruchy przeciwnika. Co ciekawe, w budowie struktur pomogą gigantyczne owady, które błyskawicznie stawiają nowe obiekty.

Dying Breed oferuje nie tylko dynamiczną kampanię, lecz także unikalny klimat. Stylizowana oprawa wizualna, absurdalny humor, a także energetyczna ścieżka dźwiękowa mają sprawić, że rozgrywka stanie się nie tylko nostalgicznym powrotem do przeszłości, lecz również pełnoprawną propozycją dla współczesnych fanów RTS-ów. Twórcy obiecują również zróżnicowany wachlarz przeciwników, od żołnierzy po potwory rodem z koszmarów.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/2088550/Dying_Breed/

Tagi:

News
zwiastun
strategia
RTS
Heroes of Might & Magic
Heroes of Might & Magic III
Command & Conquer
MicroProse
strategia czasu rzeczywistego
Dying Breed
Sarnayer
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112