To dziwne, ale najwyraźniej ta kluczowa zawartość do Fallout 76 nie jest dostępna dla wszystkich

W Japonii gracze Fallout 76 na Xbox zostali zmyleni. Najpierw pewna zawartość została graczom udostępniona, a następnie zabrana. W czym rzecz?

Gracze Fallout 76 w Japonii mierzą się z poważnym problemem. Bethesda zakończyła lub uniemożliwiła odnowienie subskrypcji Fallout 1st części użytkowników, korzystających z wersji gry dostępnej w sklepie Xbox/Microsoft Store. Co istotne, sytuacja dotyczy wyłącznie tej platformy – abonament nadal działa bez zakłóceń na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation.

Kluczowa zawartość Fallout 76 nie dla japońskich graczy Xbox

Fallout 1st to płatna subskrypcja premium w Fallout 76, która oferuje m.in. prywatne światy do gry solo lub ze znajomymi, specjalny schowek na surowce (Scrap Box), comiesięczną pulę waluty Atom, dostęp do sezonowych przepustek oraz dodatkowe elementy kosmetyczne. Dla wielu graczy jest to kluczowy dodatek znacząco ułatwiający rozgrywkę.