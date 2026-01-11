Zaloguj się lub Zarejestruj

To dziwne, ale najwyraźniej ta kluczowa zawartość do Fallout 76 nie jest dostępna dla wszystkich

Jakub Piwoński
2026/01/11 18:00
0
0

W Japonii gracze Fallout 76 na Xbox zostali zmyleni. Najpierw pewna zawartość została graczom udostępniona, a następnie zabrana. W czym rzecz?

Gracze Fallout 76 w Japonii mierzą się z poważnym problemem. Bethesda zakończyła lub uniemożliwiła odnowienie subskrypcji Fallout 1st części użytkowników, korzystających z wersji gry dostępnej w sklepie Xbox/Microsoft Store. Co istotne, sytuacja dotyczy wyłącznie tej platformy – abonament nadal działa bez zakłóceń na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation.

Fallout 1st
Fallout 1st

Kluczowa zawartość Fallout 76 nie dla japońskich graczy Xbox

Fallout 1st to płatna subskrypcja premium w Fallout 76, która oferuje m.in. prywatne światy do gry solo lub ze znajomymi, specjalny schowek na surowce (Scrap Box), comiesięczną pulę waluty Atom, dostęp do sezonowych przepustek oraz dodatkowe elementy kosmetyczne. Dla wielu graczy jest to kluczowy dodatek znacząco ułatwiający rozgrywkę.

GramTV przedstawia:

Jak donoszą japońscy użytkownicy, Fallout 1st zniknął z japońskiego sklepu Xbox bez wcześniejszego komunikatu, a część aktywnych subskrypcji została zakończona. Osoby kontaktujące się z pomocą techniczną Bethesdy miały usłyszeć, że usługa „nie jest oficjalnie oferowana na Xbox w Japonii” i była dostępna „przez pomyłkę”.

To o tyle zaskakujące, że od kwietnia 2024 roku Fallout 1st działał w Japonii stabilnie i bez problemów, co gracze odbierali jako normalizację usługi. Teraz jednak sytuacja wróciła do punktu wyjścia, a brak jasnych wyjaśnień ze strony Bethesdy i Microsoftu wywołuje frustrację oraz niepewność wśród użytkowników. Na ten moment nie wiadomo, czy i kiedy subskrypcja wróci do japońskiej wersji sklepu Xbox.

Źródło:https://gamerant.com/fallout-76-1st-subscription-canceled-gone-why-japan/

Tagi:

News
Bethesda
Japonia
kontrowersje
Fallout 76
Xbox
Sklep Xbox Games
Fallout 1st
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112