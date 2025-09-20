Zaloguj się lub Zarejestruj

To dobry dzień dla fanów tego popularnego anime. Zapowiedziano film aktorski

Jakub Piwoński
2025/09/20 19:30
Anime jest dostępne na Netflix.

Sakamoto Days to manga, która w krótkim czasie zdobyła ogromną popularność dzięki unikalnemu podejściu do gatunku shonen. Pod koniec 2024 roku doczekała się własnego anime, które spotkało się z mieszanymi recenzjami – część widzów krytykowała studio TMS Entertainment za jakość animacji, inni bronili adaptacji.

Sakamoto Days – będzie film aktorski

Mimo kontrowersji, popularność serii rośnie w siłę. Do tej pory sprzedano już ponad 15 milionów egzemplarzy mangi, a anime przyciągnęło miliony widzów. Teraz fani otrzymali kolejną ekscytującą wiadomość – ogłoszono, że Sakamoto Days doczeka się filmu aktorskiego.

Produkcja ma zadebiutować podczas Złotego Tygodnia 2026 roku. Wiadomo już, że w główną rolę wcieli się Meguro Ren (członek grupy Snow Man), a za kamerą stanie Fukuda Yuichi. To jednak dopiero początek – już wkrótce mają zostać ujawnione kolejne szczegóły, w tym nowych członków obsady.

Dla wielu fanów to ogromne zaskoczenie. Po mieszanej recepcji anime spodziewano się raczej wstrzymania nowych projektów, tymczasem widać, że kierownictwo wierzy w potencjał serii. Film aktorski niemal na pewno przełoży się na dalszy wzrost sprzedaży mangi i popularności całej marki.

Nie wiadomo jeszcze, czy za kolejny sezon anime odpowiadać będzie to samo studio, ale jedno jest pewne – Sakamoto Days nie zwalnia tempa, a przyszłość serii wygląda bardzo obiecująco.

Źródło:https://gamerant.com/sakamoto-days-live-action-movie-today-big-day/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:21

Anime na ogół nie przekłada się dobrze na film. Możecie mi dać jedne przykład gdzie film przewyższył Anime? Bo jedyne co mi przychodzi do głowy to Alita: Battle Angel. I to tylko dlatego że OVA to była jakaś pomyłka która kompletnie nie wyszła więc film nie miał wysokiej poprzeczki. 




