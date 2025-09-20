To dobry dzień dla fanów tego popularnego anime. Zapowiedziano film aktorski

Sakamoto Days to manga, która w krótkim czasie zdobyła ogromną popularność dzięki unikalnemu podejściu do gatunku shonen. Pod koniec 2024 roku doczekała się własnego anime, które spotkało się z mieszanymi recenzjami – część widzów krytykowała studio TMS Entertainment za jakość animacji, inni bronili adaptacji.
Sakamoto Days – będzie film aktorski
Mimo kontrowersji, popularność serii rośnie w siłę. Do tej pory sprzedano już ponad 15 milionów egzemplarzy mangi, a anime przyciągnęło miliony widzów. Teraz fani otrzymali kolejną ekscytującą wiadomość – ogłoszono, że Sakamoto Days doczeka się filmu aktorskiego.
Produkcja ma zadebiutować podczas Złotego Tygodnia 2026 roku. Wiadomo już, że w główną rolę wcieli się Meguro Ren (członek grupy Snow Man), a za kamerą stanie Fukuda Yuichi. To jednak dopiero początek – już wkrótce mają zostać ujawnione kolejne szczegóły, w tym nowych członków obsady.
Dla wielu fanów to ogromne zaskoczenie. Po mieszanej recepcji anime spodziewano się raczej wstrzymania nowych projektów, tymczasem widać, że kierownictwo wierzy w potencjał serii. Film aktorski niemal na pewno przełoży się na dalszy wzrost sprzedaży mangi i popularności całej marki.
Nie wiadomo jeszcze, czy za kolejny sezon anime odpowiadać będzie to samo studio, ale jedno jest pewne – Sakamoto Days nie zwalnia tempa, a przyszłość serii wygląda bardzo obiecująco.