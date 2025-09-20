To dobry dzień dla fanów tego popularnego anime. Zapowiedziano film aktorski

Sakamoto Days to manga, która w krótkim czasie zdobyła ogromną popularność dzięki unikalnemu podejściu do gatunku shonen. Pod koniec 2024 roku doczekała się własnego anime, które spotkało się z mieszanymi recenzjami – część widzów krytykowała studio TMS Entertainment za jakość animacji, inni bronili adaptacji.

Sakamoto Days – będzie film aktorski

Mimo kontrowersji, popularność serii rośnie w siłę. Do tej pory sprzedano już ponad 15 milionów egzemplarzy mangi, a anime przyciągnęło miliony widzów. Teraz fani otrzymali kolejną ekscytującą wiadomość – ogłoszono, że Sakamoto Days doczeka się filmu aktorskiego.