Bethesda świętuje liczbę graczy w Starfield i udostępnia listopadową aktualizację

Jeśli zaś chodzi o nowości oferowane w ramach aktualizacji, gracze mogą liczyć na pojazd lądowy Deimog oraz The Perfect Recipe z okazji Święta Dziękczynienia. Wspomniany pojazd zbudowany został z myślą o prędkości i wytrzymałości, a wyjątkowa sterowność ułatwiać ma poruszanie się po trudnym terenie. The Perfect Recipe to zaś oparta na postaciach linia zadań, przedstawiająca postać mechanika z zamiłowaniem do sztuki kulinarnej.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Starfield dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Gra zadebiutowała 6 września 2023 roku. Zainteresowanych produkcją Bethesdy zapraszamy do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.

Wczytywanie ramki mediów.