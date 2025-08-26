Zaloguj się lub Zarejestruj

To był rekordowy Gamescom. Tegoroczna edycja największą w historii

Patrycja Pietrowska
2025/08/26 13:15
1
0

Największy Gamescom w historii.

Tegoroczna edycja targów Gamescom, zorganizowana w Kolonii w Niemczech, zakończyła się sukcesem, bijąc wszelkie dotychczasowe rekordy frekwencji i zasięgu cyfrowego. Zgodnie z oficjalnymi danymi organizatorów wydarzenie odnotowało znaczący wzrost w niemal wszystkich kategoriach, potwierdzając swoją pozycję jako najważniejszy festiwal gier na świecie.

Gamescom
Gamescom

Gamescom 2025 ustanowił nowy standard w branży gier

Targi przyciągnęły 357 000 odwiedzających ze 128 krajów, co stanowi wzrost wobec 335 000 gości z 120 krajów w ubiegłym roku. Liczba profesjonalistów z branży wzrosła do ponad 34 000, podczas gdy rok wcześniej było ich ponad 32 000. Impreza zgromadziła 1568 wystawców z 72 państw, przewyższając 1462 wystawców z 64 krajów z poprzedniego roku. Całość ekspozycji zajęła 233 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, nieco więcej niż 230 000 mkw. w zeszłorocznej edycji.

Zasięg cyfrowy również pobił rekordy. Transmisja Opening Night Live zanotowała 72 miliony wyświetleń w cztery dni, to 80-procentowy wzrost względem ponad 40 milionów wyświetleń rok wcześniej. Całkowity program targów wygenerował 630 milionów wyświetleń, znacząco więcej niż 310 milionów z poprzedniego roku. Gerald Böse z Koelnmesse podkreślił, że wydarzenie ustanowiło „nowy standard dla międzynarodowych wydarzeń”, skutecznie łącząc biznes i rozrywkę, co czyni je najważniejszym spotkaniem dla miłośników gier na całym świecie.

Gamescom 2025 po raz kolejny wyznaczył nowy standard dla międzynarodowych wydarzeń na wielką skalę. Gamescom łączy biznes i rozrywkę jak żadne inne wydarzenie na świecie, co potwierdza 1568 wystawców rozlokowanych na 233 tysiącach metrów kwadratowych brutto powierzchni wystawienniczej.

Dzięki rekordowym wynikom niemal w każdej kategorii, ogromnej różnorodności doświadczeń i globalnemu uczestnictwu, gamescom jest najważniejszym wydarzeniem dla światowej społeczności graczy.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/gamescom-2025-breaks-attendance-records-with-357000-visitors/

Tagi:

News
gamescom
targi gier
targi
wydarzenie
event
Gamescom Opening Night Live
Gamescom 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:00

To tylko pokazuje że wciąż jest potrzeba organizowania takich imprez.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112