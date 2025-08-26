To był rekordowy Gamescom. Tegoroczna edycja największą w historii

Tegoroczna edycja targów Gamescom, zorganizowana w Kolonii w Niemczech, zakończyła się sukcesem, bijąc wszelkie dotychczasowe rekordy frekwencji i zasięgu cyfrowego. Zgodnie z oficjalnymi danymi organizatorów wydarzenie odnotowało znaczący wzrost w niemal wszystkich kategoriach, potwierdzając swoją pozycję jako najważniejszy festiwal gier na świecie.

Gamescom 2025 ustanowił nowy standard w branży gier

Targi przyciągnęły 357 000 odwiedzających ze 128 krajów, co stanowi wzrost wobec 335 000 gości z 120 krajów w ubiegłym roku. Liczba profesjonalistów z branży wzrosła do ponad 34 000, podczas gdy rok wcześniej było ich ponad 32 000. Impreza zgromadziła 1568 wystawców z 72 państw, przewyższając 1462 wystawców z 64 krajów z poprzedniego roku. Całość ekspozycji zajęła 233 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, nieco więcej niż 230 000 mkw. w zeszłorocznej edycji.

Zasięg cyfrowy również pobił rekordy. Transmisja Opening Night Live zanotowała 72 miliony wyświetleń w cztery dni, to 80-procentowy wzrost względem ponad 40 milionów wyświetleń rok wcześniej. Całkowity program targów wygenerował 630 milionów wyświetleń, znacząco więcej niż 310 milionów z poprzedniego roku. Gerald Böse z Koelnmesse podkreślił, że wydarzenie ustanowiło „nowy standard dla międzynarodowych wydarzeń”, skutecznie łącząc biznes i rozrywkę, co czyni je najważniejszym spotkaniem dla miłośników gier na całym świecie.