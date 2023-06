To błąd, że filmy i seriale z Gwiezdnych wojen tworzą uniwersum? Twórca komiksów krytykuje Lucasfilm

Obecnie seria Gwiezdnych wojen nie ma się najlepiej. Ale to ma się zmienić w najbliższych latach i podczas tegorocznego Star Wars Celebration Lucasfilm zapowiedział aż trzy nowe kinowe filmy, w tym jeden będący kontynuacją Sagi Skywalkerów, w którym powróci Daisy Ridley jako Rey. Studio nadal próbuje budować swoją markę na zasadach wspólnego uniwersum, ale według legendarnego twórcy komiksów, Marka Millara, nie tędy droga do sukcesu. Twórca zamieścił niedawno wpis na Twitterze, w którym porównał plany na rozwój Gwiezdnych wojen do potencjalnej próby stworzenia uniwersum ze Szczęk.