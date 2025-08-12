Zaloguj się lub Zarejestruj

To będzie żeńska wersja Social Network? Zobacz jak zapowiada się film o współzałożycielce Tindera

Jakub Piwoński
2025/08/12 13:50
Pierwszy zwiastun dramatu biograficznego o Whitney Wolfe Herd. Premiera na Disney+.

20th Century Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun oraz plakat swojego nadchodzącego dramatu Swiped. Produkcja zadebiutuje na platformie Hulu (czyli w Polsce na Disney+) 19 września 2025 roku.

Swiped – zwiastun filmu o współzałożycielce Tindera

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Rachel Lee Goldenberg. Serial inspirowany jest życiem Whitney Wolfe Herd – założycielki i byłej prezes aplikacji randkowej Bumble, a także współzałożycielki popularnego Tindera. W rolę Herd wciela się Lily James znana z serialu Pam & Tommy. Na ekranie pojawią się także Dan Stevens, Myha'la, Jackson White, Ben Schnetzer i Pierson Fodé.

Swiped opowiada historię świeżo upieczonej absolwentki college’u, która dzięki determinacji i pomysłowości wkracza do zdominowanego przez mężczyzn sektora technologicznego. Bohaterka uruchamia innowacyjną aplikację randkową (a właściwie dwie), zdobywając międzynarodowe uznanie i zostając najmłodszą miliarderką, która dorobiła się majątku własnymi siłami.

Światowa premiera produkcji odbędzie się we wrześniu podczas Gali Presentations na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto 2025, który odbywa się na początku września. Dopiero potem film trafi do dystrybucji cyfrowej.

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


