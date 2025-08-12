To będzie żeńska wersja Social Network? Zobacz jak zapowiada się film o współzałożycielce Tindera

20th Century Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun oraz plakat swojego nadchodzącego dramatu Swiped. Produkcja zadebiutuje na platformie Hulu (czyli w Polsce na Disney+) 19 września 2025 roku.

Swiped – zwiastun filmu o współzałożycielce Tindera

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Rachel Lee Goldenberg. Serial inspirowany jest życiem Whitney Wolfe Herd – założycielki i byłej prezes aplikacji randkowej Bumble, a także współzałożycielki popularnego Tindera. W rolę Herd wciela się Lily James znana z serialu Pam & Tommy. Na ekranie pojawią się także Dan Stevens, Myha'la, Jackson White, Ben Schnetzer i Pierson Fodé.