To będzie największy polski hit Netflixa? Heweliusz z nowym zwiastunem i datą premiery

Netflix przygotowuje widzów na wyjątkową opowieść. Heweliusz to nowy serial Jana Holoubka i Kaspra Bajona, inspirowany tragedią promu Heweliusz, który zatonął w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku podczas rejsu ze Świnoujścia do Ystad. Teraz platforma podzieliła się nowym zwiastunem serialu, a także ujawniła, że premiery Heweliusza doczekamy się już 5 listopada bieżącego roku.

Heweliusz – zwiastun i data premiery

Serial łączy elementy thrillera katastroficznego z dramatem sądowym. Twórcy pokażą nie tylko samo zatonięcie promu, ale także jego konsekwencje dla ocalałych, rodzin ofiar oraz całego społeczeństwa w czasie transformacji ustrojowej. Bohaterowie próbują odnaleźć się w świecie, w którym systemowe zaniedbania i obojętność instytucji są równie bolesne jak sama tragedia.