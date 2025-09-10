Zaloguj się lub Zarejestruj

To będzie największy polski hit Netflixa? Heweliusz z nowym zwiastunem i datą premiery

Radosław Krajewski
2025/09/10 09:50
Po zwiastunie serial zapowiada się znakomicie.

Netflix przygotowuje widzów na wyjątkową opowieść. Heweliusz to nowy serial Jana Holoubka i Kaspra Bajona, inspirowany tragedią promu Heweliusz, który zatonął w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku podczas rejsu ze Świnoujścia do Ystad. Teraz platforma podzieliła się nowym zwiastunem serialu, a także ujawniła, że premiery Heweliusza doczekamy się już 5 listopada bieżącego roku.

Heweliusz
Heweliusz

Heweliusz – zwiastun i data premiery

Serial łączy elementy thrillera katastroficznego z dramatem sądowym. Twórcy pokażą nie tylko samo zatonięcie promu, ale także jego konsekwencje dla ocalałych, rodzin ofiar oraz całego społeczeństwa w czasie transformacji ustrojowej. Bohaterowie próbują odnaleźć się w świecie, w którym systemowe zaniedbania i obojętność instytucji są równie bolesne jak sama tragedia.

Choć fabuła ma charakter fikcyjny, poszczególne wątki inspirowane są autentycznymi relacjami, dokumentami i wspomnieniami. Serial ukazuje dramat wdów, rodzin i ocalałych, a także kulisy działań władz i armatora. Pięcioodcinkowa produkcja stawia pytania o prawdę, odpowiedzialność i pamięć.

GramTV przedstawia:

Jednym z głównych bohaterów jest drugi kapitan promu, Piotr Binter (Michał Żurawski). To człowiek rozdarty między lojalnością wobec przyjaciela i mentora Andrzeja Ułasiewicza (Borys Szyc), a dążeniem do odkrycia prawdziwych przyczyn katastrofy. Równie poruszającą historię opowiada oficer Witold Skirmuntt (Konrad Eleryk), który ocalał z tragedii i staje do walki o oczyszczenie załogi z zarzutów, mierząc się jednocześnie z własną traumą i naciskami ze strony władz.

Na ekranie obok Borysa Szyca, Michała Żurawskiego oraz Justyny Wasilewskiej zobaczymy również m.in.: Jana Englerta i Magdalenę Zawadzką w roli rodziców Bintera, Annę Dereszowską jako przedstawicielkę armatora, Tomasza Schuchardta jako kierowcę TIR-a czy Michalinę Łabacz jako żonę oficera Skirmuntta.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

