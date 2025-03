To będzie najdziwniejszy film roku. Zwiastun Baby Invasion prezentuje czyste szaleństwo

Harmony Korine to jeden z najoryginalniejszych i najodważniejszych amerykańskich reżyserów, który po sukcesie Spring Breakers „odpiął wrotki” i każdy jego kolejny film przekracza kolejne granice absurdu. Gdy Plażowy haj był jeszcze względnie normalną produkcją, tak debiutujący na festiwalu filmowym w Wenecji Aggro Dr1ft był daleki od jakichkolwiek znanych nam filmowych standardów. Najwyraźniej ekstremalne eksperymenty spodobały się Korine’owi i w ubiegłym roku kolejny jego film miał premierę w Wenecji. Od pierwszego pokazu Baby Invasion minęło już kilka miesięcy i film w końcu gotowy jest, aby trafić do szerokiej dystrybucji. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu, który prezentuje produkcję jeszcze dziwniejszą, niż można byłoby przypuszczać.

Baby Invasion - pierwszy zwiastun szalonego filmu Harmony’ego Korine’a

Baby Invasion wyróżnia się na tle innych filmów sposobem kręcenia. Cała produkcja została stworzona z perspektywy pierwszoosobowej i opowiada o grupie najemników, którzy korzystają z twarzy niemowląt jako awatarów w wieloosobowej grze FPS. Jednak fikcja zaczyna mieszać się z rzeczywistością i śmiertelna rozgrywka wychodzi poza wirtualny świat.