Film dokumentalny BBC "Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home” z oficjalnym zwiastunem

Początkowo projekt powstawał jako serial “Home to Roost”, zapowiedziany w 2022 roku, gdy Osbourne’owie ogłosili plany przeprowadzki z Los Angeles do Anglii. Pogarszający się stan zdrowia Ozzy’ego sprawił jednak, że materiał został przekształcony w film dokumentalny, ukazujący bardziej osobistą perspektywę i końcowe lata życia artysty.

Wkrótce obejrzymy film dokumentalny o Ozzym Osbournie

Trwający niecałe dwie minuty zwiastun łączy typowe dla Ozzy’ego poczucie humoru i zwariowane sceny z bardziej wzruszającymi momentami jego relacji z Sharon. Widać między innymi rozmowy o przyszłości po zakończeniu kariery scenicznej, kłótnie o styl jazdy Sharon czy samego “Księcia Ciemności” ćwiczącego strzelanie do celu na terenie posiadłości. “Tak bardzo czekam na angielskie lato” – mówi w zwiastunie Ozzy, wyraźnie podekscytowany powrotem do ojczyzny i wspólnym domem, który rodzina zachowała w Wielkiej Brytanii. Sharon wspomina z kolei “Zawsze powtarzałam Ozzemu, kiedy będziesz miał 70 lat, mówimy dość.” Zwiastun kończy się emocjonalną sceną, w której para wymienia pocałunki i wyznania miłości, wywołując łzy wzruszenia.