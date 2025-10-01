Zaloguj się lub Zarejestruj

Film dokumentalny BBC "Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home” z oficjalnym zwiastunem

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/01 17:00
0
0

BBC opublikowało oficjalny zwiastun nadchodzącego filmu dokumentalnego “Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home”, który pokaże historię powrotu rodziny Osbourne’ów do Wielkiej Brytanii oraz intymne chwile z ostatnich lat życia legendy.

Początkowo projekt powstawał jako serial “Home to Roost”, zapowiedziany w 2022 roku, gdy Osbourne’owie ogłosili plany przeprowadzki z Los Angeles do Anglii. Pogarszający się stan zdrowia Ozzy’ego sprawił jednak, że materiał został przekształcony w film dokumentalny, ukazujący bardziej osobistą perspektywę i końcowe lata życia artysty.

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne

Wkrótce obejrzymy film dokumentalny o Ozzym Osbournie

Trwający niecałe dwie minuty zwiastun łączy typowe dla Ozzy’ego poczucie humoru i zwariowane sceny z bardziej wzruszającymi momentami jego relacji z Sharon. Widać między innymi rozmowy o przyszłości po zakończeniu kariery scenicznej, kłótnie o styl jazdy Sharon czy samego “Księcia Ciemności” ćwiczącego strzelanie do celu na terenie posiadłości. “Tak bardzo czekam na angielskie lato” – mówi w zwiastunie Ozzy, wyraźnie podekscytowany powrotem do ojczyzny i wspólnym domem, który rodzina zachowała w Wielkiej Brytanii. Sharon wspomina z kolei “Zawsze powtarzałam Ozzemu, kiedy będziesz miał 70 lat, mówimy dość.” Zwiastun kończy się emocjonalną sceną, w której para wymienia pocałunki i wyznania miłości, wywołując łzy wzruszenia.

Film nie będzie unikał pokazywania czułych stron relacji małżeństwa. Sharon zdradza, że jej mąż przez lata zostawiał jej małe liściki w różnych zakamarkach domu:

“On wciąż zostawia mi karteczki. Otworzę szufladę, a tam czeka mała wiadomość od niego.”

GramTV przedstawia:

Premiera “Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home” miała odbyć się w sierpniu, lecz została odwołana na dzień przed emisją z szacunku dla rodziny, która wciąż opłakiwała śmierć Ozzy’ego. Nowa data premiery została wyznaczona na 2 października o godz. 21:00 czasu brytyjskiego. Dokument będzie dostępny na kanale BBC One oraz w serwisie iPlayer.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu dokumentalnego “Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home”:

Źródło:https://loudwire.com/sharon-ozzy-osbourne-coming-home-trailer-2025

Tagi:

Popkultura
zwiastun
film
muzyka
filmy
BBC
dokument
film dokumentalny
Ozzy Osbourne
film pełnometrażowy
film biograficzny
muzyka rockowa
wokalista
Muzyka metalowa
muzyk
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112