To będzie jeden z najlepszych filmów science fiction roku? Nowy zwiastun pierwszej od 9 lat produkcji reżysera Piratów z Karaibów

Do sieci trafił nowy zwiastun Baw się dobrze i przeżyj, czyli pierwszej od dziewięciu lat produkcji Gore’a Verbinskiego, legendarnego reżysera stojącego za Piratami z Karaibów. Tym razem twórca proponuje historię science fiction, który opowiada o ekscentrycznym przybyszu z przyszłości, który próbuje zapobiec katastrofie związanej z rozwojem zbuntowanej sztucznej inteligencji. Premiera odbędzie się już w przyszłym miesiącu w Ameryce, a niedługo później również w Polsce.

Baw się dobrze i przeżyj – nowy zwiastun oczekiwanego filmu science fiction od twórcy Piratów z Karaibów

Historia skupia się na pozornie przypadkowej grupie ludzi spotykających się w jednej z restauracji w Los Angeles. To właśnie oni trafiają na przybysza granego przez Sama Rockwella, który próbuje przekonać ich do udziału w desperackiej, jednonocnej misji, od której ma zależeć los świata.