To będzie jeden z najlepszych filmów science fiction roku? Nowy zwiastun pierwszej od 9 lat produkcji reżysera Piratów z Karaibów

Radosław Krajewski
2026/01/08 15:20
Zapowiada się intrygująco.

Do sieci trafił nowy zwiastun Baw się dobrze i przeżyj, czyli pierwszej od dziewięciu lat produkcji Gore’a Verbinskiego, legendarnego reżysera stojącego za Piratami z Karaibów. Tym razem twórca proponuje historię science fiction, który opowiada o ekscentrycznym przybyszu z przyszłości, który próbuje zapobiec katastrofie związanej z rozwojem zbuntowanej sztucznej inteligencji. Premiera odbędzie się już w przyszłym miesiącu w Ameryce, a niedługo później również w Polsce.

Baw się dobrze i przeżyj

Baw się dobrze i przeżyj – nowy zwiastun oczekiwanego filmu science fiction od twórcy Piratów z Karaibów

Historia skupia się na pozornie przypadkowej grupie ludzi spotykających się w jednej z restauracji w Los Angeles. To właśnie oni trafiają na przybysza granego przez Sama Rockwella, który próbuje przekonać ich do udziału w desperackiej, jednonocnej misji, od której ma zależeć los świata.

Film łączy komediową satyrę z widowiskowym science fiction. W zaprezentowanych na poniższym zwiastunie scenach pojawiają się zamaskowani przestępcy, nastolatki sterowane przez AI, groteskowe konstrukcje z kabli oraz ogromne bestie siejące zniszczenie na ulicach miasta. Całość utrzymana jest w świadomie przerysowanym, momentami absurdalnym tonie, który zdaje się być znakiem rozpoznawczym reżysera.

Za kamerą stanął Gore Verbinski, dla którego jest to pierwszy pełnometrażowy film od blisko dekady. Twórca znany z serii Piraci z Karaibów oraz animowanego Rango wraca z projektem, który już zdążył zebrać bardzo dobre opinie. Film był pokazywany na festiwalu Fantastic Fest, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków i wysokimi ocenami za oryginalność oraz aktualny komentarz na temat roli technologii we współczesnym świecie. W serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się aż 94% pozytywnych opinii od krytyków.

GramTV przedstawia:

W obsadzie, obok Rockwella, znaleźli się: Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz oraz Juno Temple. Scenariusz napisał Matthew Robinson.

Przypomnijmy, że Baw się dobrze i przeżyj zadebiutuje w polskich kinach już 20 marca.

