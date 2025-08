Titan Quest 2 zadebiutuje już dzisiaj? Twórcy mają cenną radę dla graczy i nowy, długi gameplay

To właśnie dzisiaj odbędzie się THQ Nordic Digital Showcase 2025.

Już dzisiejszego wieczora odbędzie się THQ Nordic Digital Showcase 2025, na którym z pewnością nie zabraknie Titan Questa 2. Studio Grimlore Games już wcześniej zapowiadało, że ich konkurent Diablo 4 i Path of Exile 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie w tegoroczne wakacje. Chociaż data premiery nie została podana, to najnowszy komunikat deweloperów zdaje się sugerować, że gra zadebiutuje właśnie dzisiaj. THQ Nordic może więc szykować popularny w ostatnim czasie shadowdrop, gdzie debiut gry zostanie ogłoszony właśnie na konferencji.

Titan Quest 2 – premiera i nowy gameplay

Czekaliście tak długo… dacie radę wytrzymać jeszcze tylko 30 godzin? Wyczyśćcie swój weekendowy grafik!

