Titan Quest 2 do sprawdzenia za darmo. Jest jeden haczyk

Czas, by wykuć swoją legendę, zbliża się wielkimi krokami! Zanim Titan Quest 2 wkroczy do wczesnego dostępu na Steam, wzywamy tysiące odważnych wojowników do udziału w ekskluzywnych zamkniętych testach!

Przejdź na stronę gry w sklepie Steam i zgłoś chęć udziału, by znaleźć się w gronie wybrańców, którzy założą zbroję, chwycą za broń i staną do walki z siłami chaosu. Czekają na Ciebie epickie starcia, bohaterskie wyczyny i przedsmak tego, co nadejdzie wraz ze wczesnym dostępem! – zachęcają twórcy w oficjalnym komunikacie na Steam.