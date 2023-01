Tiny Tina’s Wonderlands i Space Crew: Legendary Edition udostępnione za darmo

Rusza kolejna odsłona Xbox Free Play Days, dzięki czemu będziecie mieli okazję przetestować dwa ciekawe tytuły zupełnie za darmo. Wystarczy, że jesteście subskrybentami Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Live Gold.

Dwa ciekawe tytuły do sprawdzenia w ramach Xbox Free Play Days

Jeśli jeszcze nie macie planów na weekend, to za sprawą najnowszej edycji Xbox Free Play Days możecie sprawdzić Tiny Tina’s Wonderlands i Space Crew: Legendary Edition. Oba tytuły to produkcje warte uwagi. Kwestia tego, który gatunek przypada Wam bardziej do gustu. Gry będą dostępne w ofercie do 22 stycznia.



Tiny Tina's Wonderlands zabiera śmiałków do chaotycznego świata fantasy, gdzie wcielimy się w postać zwariowanej dziewczyny. Weźmiemy udział w rozbudowanej kampanii, którą przejdziemy samotnie lub w kooperacji dla maksymalnie czterech graczy, by powstrzymać tyrana - Dragon Lorda. Ponownie mamy tutaj do czynienia z looter shooterem, a więc FPS-em, w którym rozgrywka skupia się na eliminowaniu przeciwników i zdobywaniu coraz lepszych elementów wyposażenia, w tym przede wszystkim potężnych giwer, czarów i gadżetów.



Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem: Borderlands w przebraniu. Ładnym, ale jednak przebraniu.