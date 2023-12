Tiny Rogues nabiera rozpędu! Czy warto zagrać?

O Tiny Rogues mogliście usłyszeć już wcześniej, ponieważ gra studia RubyDev jest dostępna w ramach wczesnego dostępu od września 2022 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że projekt jest stale i poprawnie rozwijany, gdyż w ostatnich dniach zainteresowało się nim wiele osób. Wzrost popularności bez wątpienia powiązany jest z oddaniem w ręce graczy rozszerzenia zatytułowanego Between Heaven and Hell.

Tiny Rogues radzi sobie coraz lepiej

Właśnie teraz Tiny Rogues bije rekordy swojej popularności. Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w tę produkcję jednocześnie zagrywało się ponad 3100 osób. Wynik z pewnością szybko zostanie pobity, gdyż fanów tego tytułu przybywa z każdym dniem. Świetnie prezentują się również recenzje pozostawione przez graczy. Wyłącznie na Steam, tylko w ostatnim czasie, Tiny Rogues zostało ocenione przez ponad 400 osób, a zdecydowana większość z nich, bo aż 91%, to pozytywne recenzje.



Tiny Rogues to ciekawy gatunkowo miks. W tej produkcji znajdziemy cechy charakterystyczne dla takich gatunków jak: rogue-lite, bullet-hell, dungeon crawler i RPG. W trakcie zabawy gracz wrzucany jest do wypełnionych potworami lochów. By przejść dalej musi sprostać wyzwaniom, pokonując wszystkie monstra. Istotną rolę podczas rozgrywki pełni losowość wymuszająca na graczu konieczność dostosowania się do sytuacji.



Wrażenie może robić również zawartość gry. Jak zapewniają twórcy, w Tiny Rogues czekają na graczy 34 różne klasy postaci, które można ulepszać za sprawą 100 dodatkowych cech, 400 broni i 500 unikalnych elementów ekwipunku. Wygląda na to, że na pełną wersję gry przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Według informacji przedstawionych przez twórców, Tiny Rogues opuści Early Access najwcześniej w grudniu 2024 roku.