Gra o budowaniu sieci kolejowej wkrótce opuści wczesny dostęp. Railroads Online z terminem premiery pełnej wersji

Railroads Online opuści wczesny dostęp jesienią 2024 roku

Jak poinformowano za pośrednictwem platformy Valve, Railroads Online opuści fazę wczesnego dostępu jesienią tego roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze ustalona. Deweloperzy skupiają się teraz na dopracowaniu produkcji, „aby wydać ją w najlepszym stanie, w jakim kiedykolwiek była”.

To jednak nie koniec wieści związanych z grą o budowaniu sieci kolejowej. Wszyscy gracze, którzy zakupili Railroads Online w Early Access mogą liczyć na Pakiet Pioniera, zawierający między innymi nowy budynek i lokomotywę. Deweloperzy zaznaczyli także, że cena Railroads Online na PC wzrośnie wraz z opuszczeniem fazy wczesnego dostępu – z 29,99 euro do 34,99 euro. Obecnie grę kupimy z 30% zniżką, więc to dobry moment na uzupełnienie biblioteki omawianym tytułem.