Zaloguj się lub Zarejestruj

Tim Cain: to Chiny rozpętały wojnę atomową, USA je sprowokowały

Mikołaj Berlik
2025/10/15 14:00
1
0

Twórca pierwszego Fallouta podzielił się niekanoniczną historią wojny nuklearnej.

Tim Cain, jeden z twórców pierwszego Fallouta, podzielił się ciekawostkami dotyczącymi niekanonicznej genezy wojny nuklearnej w uniwersum serii. Producent ujawnił, że to Chiny jako pierwsze wysłały bomby atomowe, a powodem ich decyzji były nielegalne działania Stanów Zjednoczonych, które kontynuowały badania nad bronią biologiczną, łamiąc traktaty ONZ.

Fallout
Fallout

Rola Chin, USA i Rosji w pierwszym Falloucie

Cain podkreślił, że choć informacje te nie są kanoniczne – ostateczne decyzje należy do Bethesdy – zespół zawsze wyobrażał sobie konflikt w taki sposób. Po zawiedzionej dyplomacji i szpiegostwie Państwo Środka zdecydowało się na atak, na co Stany Zjednoczone odpowiedziały własnymi działaniami. Rosja w tym scenariuszu miała marginalną rolę, gdyż według twórców rozpadła się na mniejsze, skłócone państwa.

Cain zdradził też szczegóły dotyczące predefiniowanych postaci, które mogliśmy wybrać w pierwszym Falloucie. Bohaterowie tacy jak Max Stone, Natalia Dubrovhsky czy Albert Cole otrzymywali misję zdobycia hydroprocesora, a niepowodzenia skutkowały ich śmiercią, co ułatwiało nadzorcy w Krypcie zarządzanie cechami postaci.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo producent wyjaśnił, że słynne „cukrowe bomby” były inspirowane komiksami Calvin i Hobbes, w których bohaterowie zajadali się podobnymi łakociami. Choć zaprojektowane przez twórców, w pierwszej i drugiej odsłonie gry nie pojawiły się – zadebiutowały dopiero w Falloucie 3, stworzonym przez Bethesdę.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/fallout/the-original-fallouts-lead-developer-says-china-nuked-first-vault-suits-were-meant-to-be-extruded-by-a-machine-and-yes-sugar-bombs-are-a-calvin-and-hobbes-reference/

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
Fallout
YouTube
Bethesda Game Studios
Tim Cain
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:53

Potrzebuje filtr na gram.pl który by ukrywał wszystko odnoście klasycznych Fallotów. Dopiero co przeszedłem obie gry ponownie wraz z restoration project. I znowu mam ochotę zagrać. 

Serio: jak już Bethesda robi remake Obliviona i podobno Fallout 3 to niech dadzą komuś do zrobienia remake tych gier. Zachować klimat, scenariusz, dialogi, dodać voice acting i albo przenieść do pełnego 3D ale z izometrią z zachowaniem turowej walki i tylko poprawionym interfejsem - albo jeszcze lepiej - zachować ten klasyczny pre-renderowany styl 2D tylko w 4K. 

Jest to zapomniana sztuka. Ale fakt faktem gry zrobione w tym stylu nawet po 20 latach wyglądają fenomenalnie. Serio. Odpalam Fallout z modem HD i gra mi się tak dobrze w niego jak za młodzieniaszka kiedy grałem ze słownikiem na biurku bo nie znałem dobrze angielskiego. W 640x480.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112