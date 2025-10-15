Tim Cain: to Chiny rozpętały wojnę atomową, USA je sprowokowały

Tim Cain, jeden z twórców pierwszego Fallouta, podzielił się ciekawostkami dotyczącymi niekanonicznej genezy wojny nuklearnej w uniwersum serii. Producent ujawnił, że to Chiny jako pierwsze wysłały bomby atomowe, a powodem ich decyzji były nielegalne działania Stanów Zjednoczonych, które kontynuowały badania nad bronią biologiczną, łamiąc traktaty ONZ.

Rola Chin, USA i Rosji w pierwszym Falloucie

Cain podkreślił, że choć informacje te nie są kanoniczne – ostateczne decyzje należy do Bethesdy – zespół zawsze wyobrażał sobie konflikt w taki sposób. Po zawiedzionej dyplomacji i szpiegostwie Państwo Środka zdecydowało się na atak, na co Stany Zjednoczone odpowiedziały własnymi działaniami. Rosja w tym scenariuszu miała marginalną rolę, gdyż według twórców rozpadła się na mniejsze, skłócone państwa.