Tim Cain krytykuje wydawców za niszczenie historii gier. Usunął on archiwalne materiały z Fallouta z powodu groźby pozwem

Cain wspomina, że firma Interplay zagroziła mu pozwem, jeśli nie usunie materiałów z produkcji gry. Choć wiele osób pyta go, czemu nie zignorował żądań, deweloper tłumaczy, że nie miał wyboru. Z jego relacji wynika, że część materiałów udało się uratować tylko cudem – zachował je jeden z byłych pracowników. Z kolei oryginalne modele 3D i gliniane głowy do animacji portretów postaci prawdopodobnie przepadły bezpowrotnie.

Tim Cain, współtwórca kultowego Fallouta, od dawna dzieli się wiedzą i anegdotami z branży na swoim kanale YouTube. W najnowszym materiale odniósł się do palącego problemu: braku dbałości o archiwizację starych gier. Jak ujawnia, przez decyzje wydawców został zmuszony do zniszczenia prywatnego archiwum, zawierającego m.in. kod źródłowy pierwszego Fallouta.

Deweloper nadal posiada archiwa związane z tytułami takimi jak Arcanum, Greyhawk: The Temple of Elemental Evil, a także... kod źródłowy Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Nie może jednak ich udostępnić – prawa do tych gier należą do różnych wydawców, a w przypadku Bloodlines Cain nawet nie wie, kto formalnie dysponuje prawami.

Na koniec uspokoił fanów Obsidian Entertainment, podkreślając, że studio jest wyjątkowo solidne w kwestii archiwizacji projektów, więc gry stworzone w tym okresie są bezpieczne.