Tim Burton broni Johnny'ego Deppa: to był lincz wściekłego tłumu

Chemia jaka wytworzyła się pomiędzy Burtonem i Deppem zaowocowała wieloma wspaniałymi widowiskami i nie od dzisiaj wiadomo, że jest to jeden z ulubionych aktorów tego filmowca. Nic więc dziwnego, że w trakcie jednego z wywiadów, zapytano reżysera o kontrowersje wokół Deppa. Filmowiec porównał ostracyzm swojego przyjaciela do linczu tłumu.

Kiedy byłem dzieckiem, zawsze miałem obraz wściekłych mieszkańców wioski Frankenstein… Zawsze myślałem o społeczeństwie w ten sposób jako o wściekłej wiosce. Widzę to coraz częściej. To bardzo, bardzo dziwna ludzka dynamika, ludzka cecha, której nie do końca lubię i której nie rozumiem.