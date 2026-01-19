Tides of Tomorrow opóźnione. Na nową grę twórców Road 96 jeszcze trochę poczekamy

Mamy nie najlepsze wieści dla wszystkich miłośników studia DigixArt, którzy odliczają dni do premiery nowej produkcji francuskiego zepsołu. Zgodnie z zapowiedziami nowa gra twórców Road 96 miała zadebiutować na rynku 24 lutego 2026 roku. Okazuje się jednak, że na Tides of Tomorrow zainteresowani gracze będą musieli poczekać nieco dłużej.

Tides of Tomorrow z nową datą premiery. Nowa gra twórców Road 96 nie zadebiutuje w lutym

THQ Nordic potwierdziło dziś opóźnienie nadchodzącej produkcji twórców Road 96. Nową datę premiery gry Tides of Tomorrow wyznaczono natomiast na 22 kwietnia 2026 roku. Deweloperzy ze studia DigixArt mają wykorzystać dodatkowy czas na wprowadzenie sugestii graczy i zapewnienie „jak najlepszych wrażeń” z rozgrywki.