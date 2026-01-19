Tides of Tomorrow opóźnione. Na nową grę twórców Road 96 jeszcze trochę poczekamy

THQ Nordic i deweloperzy ze studia DigixArt ujawnili nową datę premiery.
Mamy nie najlepsze wieści dla wszystkich miłośników studia DigixArt, którzy odliczają dni do premiery nowej produkcji francuskiego zepsołu. Zgodnie z zapowiedziami nowa gra twórców Road 96 miała zadebiutować na rynku 24 lutego 2026 roku. Okazuje się jednak, że na Tides of Tomorrow zainteresowani gracze będą musieli poczekać nieco dłużej.
Tides of Tomorrow z nową datą premiery. Nowa gra twórców Road 96 nie zadebiutuje w lutym
THQ Nordic potwierdziło dziś opóźnienie nadchodzącej produkcji twórców Road 96. Nową datę premiery gry Tides of Tomorrow wyznaczono natomiast na 22 kwietnia 2026 roku. Deweloperzy ze studia DigixArt mają wykorzystać dodatkowy czas na wprowadzenie sugestii graczy i zapewnienie „jak najlepszych wrażeń” z rozgrywki.
Po zebraniu wielu opinii na temat grywalnej wersji demonstracyjnej Tides of Tomorrow oraz trwającej zamkniętej bety zespół deweloperów uznał, że potrzeba więcej czasu na uwzględnienie sugestii graczy i wprowadzenie poprawek. Dodatkowy czas na prace pomoże również zapewnić jak najlepsze wrażenia z nadchodzącej przygodówki – czytamy w komunikacie prasowym.
W Tides of Tomorrow gracze spróbują przetrwać na „niespokojnej, oceanicznej planecie Elynd”. Nadchodzącą produkcję studia DigixArt ma natomiast wyróżniać przede wszystkim asynchroniczny multiplayer. W trakcie rozgrywki gracze będą bowiem musieli mierzyć się z konsekwencjami wyborów swoich znajomych lub ulubionych twórców internetowych.
Na koniec warto dodać, że Tides of Tomorrow zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia DigixArt będzie mogła pochwalić się polską wersją językową (napisy). Na zainteresowanych na platformie Steam czeka wersja demonstracyjna nowej gry twórców Road 96.
