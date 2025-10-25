Tibia otrzyma dużą aktualizację. Nowa mapa startowa oraz zmiany w grafice

Zbliża się zimowa aktualizacja klasycznego MMORPG Tibia, a studio CipSoft przygotowuje wiele zmian, które mogą znacząco odmienić rozgrywkę. Największym zaskoczeniem jest wprowadzenie możliwości modyfikowania efektów zaklęć, w tym przede wszystkim regulowania ich przezroczystości. Dzięki temu gracze zyskają większą kontrolę nad tym, co widzą na ekranie, co ułatwi walkę w zatłoczonych lokacjach oraz poprawi czytelność pola bitwy.
Tibia – sporo nowości w zimowej aktualizacji
Nowa funkcja pojawi się w zakładce Graphics/Effects i pozwoli samodzielnie ustawić poziom widoczności trzech typów czarów - własnych, tych rzucanych przez innych graczy oraz przez potwory. Każdy z suwaków obejmie zakres od zera do stu procent, co da pełną swobodę w dopasowaniu wyglądu gry do indywidualnych preferencji.
To jednak tylko część zapowiadanych nowości. W ramach Winter Update 2025 do Tibii trafi również nowy rozdział fabularny związany z Zakonem Jelenia, świeże lokacje łowieckie oraz potężny ekwipunek dla najwytrwalszych poszukiwaczy przygód. Rozbudowie ulegnie też początkowy etap gry, który niedawno doczekał się gruntownej modernizacji. Nowi gracze zaczynają teraz przygodę w Newhaven, nowej wyspie startowej zastępującej Dawnport. W tym miejscu można od razu wybrać profesję i rozwijać postać do dwudziestego poziomu, poznając przy okazji kluczowych bohaterów niezależnych i podstawy mechanik gry.
Na horyzoncie pojawiają się również sugestie, że Tibia może otrzymać pełną polską wersję językową, choć na ten moment przetłumaczono jedynie stronę główną gry. Fani liczą, że jest to dopiero początek szerszych prac lokalizacyjnych.
Zimowa aktualizacja Tibii trafi na serwery w grudniu. Dokładna data nie jest jeszcze znana.
