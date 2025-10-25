Tibia otrzyma dużą aktualizację. Nowa mapa startowa oraz zmiany w grafice

Zbliża się zimowa aktualizacja klasycznego MMORPG Tibia, a studio CipSoft przygotowuje wiele zmian, które mogą znacząco odmienić rozgrywkę. Największym zaskoczeniem jest wprowadzenie możliwości modyfikowania efektów zaklęć, w tym przede wszystkim regulowania ich przezroczystości. Dzięki temu gracze zyskają większą kontrolę nad tym, co widzą na ekranie, co ułatwi walkę w zatłoczonych lokacjach oraz poprawi czytelność pola bitwy.

Tibia – sporo nowości w zimowej aktualizacji

Nowa funkcja pojawi się w zakładce Graphics/Effects i pozwoli samodzielnie ustawić poziom widoczności trzech typów czarów - własnych, tych rzucanych przez innych graczy oraz przez potwory. Każdy z suwaków obejmie zakres od zera do stu procent, co da pełną swobodę w dopasowaniu wyglądu gry do indywidualnych preferencji.