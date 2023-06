Throne and Liberty - MMO od słynnego NCsoft na nowym trailerze

Wszystko wskazuje na to, że na rynku ciągle jest wystarczająco miejsca na kolejną dużą grę MMO. Deweloperzy z NCsoft będą musieli rozpychać się łokciami, jeśli chcą, by Throne and Liberty odniosło sukces. Zobaczcie grę w akcji, by przekonać się, czy trafi w Wasze gusta.

Throne and Liberty pokazane podczas Summer Game Fest

Więcej szczegółów na temat gry z pewnością poznamy już wkrótce. Twórcy Throne and Liberty obiecują rozbudowane MMORPG, w którym niezwykle ważną rolę odgrywać będzie fabuła oraz rozgrywka PvE. Imponujące mają być również starcia PvP, w których udział wezmą ogromne armie graczy. Podczas zabawy nie zabraknie również raidów na pokaźnych rozmiarów bossów.