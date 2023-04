Thriving City: Song debiutuje w Early Access i urzeka graczy

Thriving City: Song to propozycja od ekipy niezależnych twórców z White Star Studio. Gra zadebiutowała w Steam Early Access 21 kwietnia, a jej oryginalny setting przyciągnął fanów gatunku city-builder. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem.

Thriving City: Song zbiera dobre recenzje od graczy

Thriving City: Song to city-builder, którego akcja przenosi użytkowników do Chin z 960 roku, gdzie panuje dynastia Zhao Song. Podczas zabawy gracz wciela się w rolę zarządcy miasta, który musi zrobić wszystko, by jego podopiecznym żyło się dobrze, a granice jego terytorium stale się powiększały. Twórcy obiecują również bogatą w szczegóły historyczne opowieść, a samej rozgrywce towarzyszą złożone strategiczne zależności.



Warto dodać, że Thriving City: Song spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. W parę dni po premierze produkcja zebrała na Steam już ponad 250 recenzji, a znącząca większość z nich, bo aż 73%, to pozytywne opinie. Według zapowiedzi gra autorstwa White Star Studio ma spędzić w Early Access około 12 miesięcy, a obecna wersja zawiera wyłącznie 60% z zaplanowanej zawartości.