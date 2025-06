Three Days Grace prezentuje nowy singiel "Dominate” z nadchodzącego albumu "Alienation”. Adam Gontier wraca do zespołu

Ta piosenka opowiada o ogniu, który cię budzi, gdy świat tego nie robi. Słońce nie wschodzi ani nie zachodzi dla ciebie, ono po prostu się kręci. Jeśli czegoś naprawdę pragniesz, musisz za to krwawić. Musisz być gotów oddać wszystko, sen, wygodę, spokój, tylko po to, by mieć szansę być najlepszym. Przeżyłem to. Czułem ciężar udowadniania swojej wartości, gdy nikt we mnie nie wierzył. “Dominate” to nie tylko słowo – to mentalność. Przyjmujesz ciosy. Przechodzisz przez ból. Nie czekasz, bierzesz to, co twoje. To utwór dla każdego, kto został spisany na straty i wrócił, by wszystko odzyskać.