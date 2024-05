Those About To Die wkrótce dostępny w Polsce. Anthony Hopkins w serialu o gladiatorach. Sprawdźcie gdzie oglądać

Panem et Circenses – Chleba i rozrywki! Rzym w 79 roku n.e. to centrum Imperium Rzymskiego i najbogatsze miasto na świecie. To też miejsce, gdzie znudzone i coraz bardziej agresywne społeczeństwo utrzymywane jest w ryzach dzięki darmowemu jedzeniu i spektakularnej rozrywce. Serial Those About to Die odkrywa świat igrzysk, charakteryzujący się żądzą krwi, chciwością, dążeniem do władzy i korupcją. Na Circus Maximus panują cztery korporacje patrycjuszów – frakcje Niebieskich, Czerwonych, Białych i Zielonych, które kontrolują najcenniejsze udziały. W miarę jak gusta mieszkańców Rzymu stają się bardziej wyrafinowane i krwiożercze, pojawia się potrzeba nowego stadionu – Koloseum. Jego olbrzymia skala oraz rozwijający się podziemny świat zakładów rozszerzają jego wpływy. Pod trybunami tysiące ludzi pracuje i mieszka, wśród nich są ci, którzy umrą na arenie igrzysk. – czytamy w oficjalnym opisie serialu.