Thor wróci w wielkim stylu, aby napisać ostatni rozdział swojej historii? Ten reżyser chce filmu podobnego do Logan: Wolverine

To świetny pomysł na zakończenie historii Thora, ale czy na pewno ten reżyser powinien brać się za taki film?

Po piętnastu latach od premiery pierwszego filmu o Thorze, Kenneth Branagh ponownie rozważa powrót do uniwersum Marvela. Reżyser, który w 2011 roku wprowadził nordyckiego boga na wielki ekran, przyznał, że chętnie zamknąłby swoją historię z tą postacią w bardziej dojrzałym i mrocznym tonie. Thor otrzyma film inspirowany Logan: Wolverine? Branagh nie ukrywa, że miał już kiedyś pomysł na kolejny film, jednak w tamtym czasie potrzebował przerwy od intensywnej pracy przy produkcjach Marvela:

Zdecydowanie byłem gotów na kolejny film, to pewne, ale nie wtedy. Zdjęcia do produkcji Marvela są intensywne. Postprodukcja jest jeszcze bardziej wymagająca, niezwykle ekscytująca, ale bardzo wyczerpująca. Musiałem po prostu złapać oddech. Kevin Feige był bardzo wyrozumiały, podobnie jak obsada. Potrzebowałem przerwy. Dziś twórca wraca do tej myśli i podkreśla, że jego wizja nowej odsłony Thora byłaby znacznie bardziej refleksyjna, inspirowana filmem Logan: Wolverine z 2017 roku. Część mnie chciałaby domknąć moją relację z tą postacią. Zawsze chciałem zrobić coś więcej i miałem kilka pomysłów, bliższych tonowi znakomitego Logan: Wolverine Jamesa Mangolda. Chciałbym zobaczyć, jak Chris Hemsworth i pozostali otrzymują własną, finałową historię, która prowadzi Thora do jego chwalebnego zmierzchu. Branagh, jako wieloletni fan serii, uważa, że takie podejście mogłoby nadać postaciom bardziej osobisty i emocjonalny finał: Byłoby czymś naprawdę pięknym doprowadzić te postacie do ich własnego, wyjątkowego zachodu słońca. Jednak to, czy miałbym stanąć za kamerą, to już zupełnie inne pytanie.

Reżyser przyznaje jednocześnie, że Marvel ma już zapewne jasno określone plany na przyszłość uniwersum, co może utrudnić realizację jego wizji: Są już tak daleko w rozwijaniu przyszłości Marvela, że jestem pewien, iż ich plany są w dużej mierze ustalone. Wiem tylko, że można by stworzyć coś naprawdę pięknego, domykając te historie i losy tych postaci oraz aktorów. Po debiucie Thora w 2011 roku stery nad kolejnymi częściami przejmowali inni twórcy. Thor: Mroczny świat z 2013 roku wyreżyserował Alan Taylor, a późniejsze odsłony, Thor: Ragnarok z 2017 roku oraz Thor: miłość i grom z 2022 roku, powstały pod okiem Taiki Waititiego. Syna Odyna, granego przez Chrisa Hemswortha, zobaczymy w Avengers: Doomsday oraz prawdopodobnie w Avengers: Secret Wars.

