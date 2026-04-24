Invincible VS na fabularnym zwiastunie. Gratka dla fanów serialu i nie tylko

Deweloperzy ze studia Quarter Up podgrzewają atmosferę wokół swojej produkcji.
Od premiery Invincible VS dzieli nas już tylko kilka dni. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się nowy zwiastun bijatyki na podstawie popularnego komiksu i serialu animowanego. Tym razem gracze mają okazję zobaczyć fabularny zwiastun nadchodzącej produkcji studia Quarter Up.
Zgodnie z zapowiedziami w trybie fabularnym Invincible VS pojawi się 18 postaci, w tym ulubieńcy fanów tacy Mark Grayson, Omni-Man, Rex Splode i Atom Eve. Gracze będą mogli liczyć również na „błyskotliwe dialogi i brutalne starcia”. Za scenariusz odpowiadają natomiast Helen Leigh (scenarzystkę i współproducentka wykonawczą serialu Invincible) i Mike Rogers (reżyser gry), a całość powstała we współpracy z Robertem Kirkmanem.
Warto dodać, że w Invincible VS wystąpi wielu aktorów głosowych, którzy pracowali nad serialem. Fanów z pewnością ucieszy fakt, że we wspomnianej produkcji Omni-Man również przemówi głosem J.K. Simmonsa, a w roli Atom Eve wystąpi Gillian Jacobs. Nie zabraknie też nowych głosów, np. w przypadku postaci Marka Graysona/ Invincible.
Invincible VS to osadzona w uniwersum serii Invincible brutalna bijatyka drużynowa 3v3 z udziałem superbohaterów, w której będziesz toczyć walki na śmierć i życie drużyną ulubionych postaci w kultowych lokalizacjach. Wyprowadzaj niszczycielskie serie ciosów w dynamicznej walce i stosuj sprytne zagrania defensywne, aby zostawić za sobą ślad krwi i zniszczenia. Wykorzystuj bezlitosne supertechniki i specjalne moce, aby zmieniać wrogów w krwawą miazgę – czytamy w opisie gry.
Na koniec przypomnijmy, że premiera Invincible VS odbędzie się już 30 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zadebiutuje tego dnia na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
