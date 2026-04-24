Invincible VS na fabularnym zwiastunie. Gratka dla fanów serialu i nie tylko

Od premiery Invincible VS dzieli nas już tylko kilka dni. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się nowy zwiastun bijatyki na podstawie popularnego komiksu i serialu animowanego. Tym razem gracze mają okazję zobaczyć fabularny zwiastun nadchodzącej produkcji studia Quarter Up.

Twórcy Invincible VS prezentują fabularny zwiastun brutalnej bijatyki

Zgodnie z zapowiedziami w trybie fabularnym Invincible VS pojawi się 18 postaci, w tym ulubieńcy fanów tacy Mark Grayson, Omni-Man, Rex Splode i Atom Eve. Gracze będą mogli liczyć również na „błyskotliwe dialogi i brutalne starcia”. Za scenariusz odpowiadają natomiast Helen Leigh (scenarzystkę i współproducentka wykonawczą serialu Invincible) i Mike Rogers (reżyser gry), a całość powstała we współpracy z Robertem Kirkmanem.