Invincible VS na fabularnym zwiastunie. Gratka dla fanów serialu i nie tylko

Mikołaj Ciesielski
2026/04/24 10:40
Deweloperzy ze studia Quarter Up podgrzewają atmosferę wokół swojej produkcji.

Od premiery Invincible VS dzieli nas już tylko kilka dni. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się nowy zwiastun bijatyki na podstawie popularnego komiksu i serialu animowanego. Tym razem gracze mają okazję zobaczyć fabularny zwiastun nadchodzącej produkcji studia Quarter Up.

Twórcy Invincible VS prezentują fabularny zwiastun brutalnej bijatyki

Zgodnie z zapowiedziami w trybie fabularnym Invincible VS pojawi się 18 postaci, w tym ulubieńcy fanów tacy Mark Grayson, Omni-Man, Rex Splode i Atom Eve. Gracze będą mogli liczyć również na „błyskotliwe dialogi i brutalne starcia”. Za scenariusz odpowiadają natomiast Helen Leigh (scenarzystkę i współproducentka wykonawczą serialu Invincible) i Mike Rogers (reżyser gry), a całość powstała we współpracy z Robertem Kirkmanem.

Warto dodać, że w Invincible VS wystąpi wielu aktorów głosowych, którzy pracowali nad serialem. Fanów z pewnością ucieszy fakt, że we wspomnianej produkcji Omni-Man również przemówi głosem J.K. Simmonsa, a w roli Atom Eve wystąpi Gillian Jacobs. Nie zabraknie też nowych głosów, np. w przypadku postaci Marka Graysona/ Invincible.

Invincible VS to osadzona w uniwersum serii Invincible brutalna bijatyka drużynowa 3v3 z udziałem superbohaterów, w której będziesz toczyć walki na śmierć i życie drużyną ulubionych postaci w kultowych lokalizacjach. Wyprowadzaj niszczycielskie serie ciosów w dynamicznej walce i stosuj sprytne zagrania defensywne, aby zostawić za sobą ślad krwi i zniszczenia. Wykorzystuj bezlitosne supertechniki i specjalne moce, aby zmieniać wrogów w krwawą miazgę – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Invincible VS odbędzie się już 30 kwietnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zadebiutuje tego dnia na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://bleedingcool.com/games/invincible-vs-releases-brand-new-story-trailer-ahead-of-launch/

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

