Zaloguj się lub Zarejestruj

Deadpool nie otrzyma kolejnego solowego filmu. Aktor zdradza powody takiej decyzji

Radosław Krajewski
2026/04/21 15:00
0
0

Pyskaty Najemnik będzie działał wyłącznie w grupie.

Fani najemnika w czerwonym kostiumie muszą przygotować się na istotną zmianę względem poprzednich filmów. Ryan Reynolds potwierdził, że czasy solowych produkcji z Deadpoolem w roli głównej dobiegły końca. Nie oznacza to jednak pożegnania z postacią, lecz zupełnie nowe podejście do jej obecności w uniwersum Marvela.

Deadpool
Deklaracja pojawia się w momencie, gdy Marvel szykuje się do kulminacji swojej Sagi Multiwersum. Na horyzoncie znajdują się produkcje takie jak Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars, a coraz większy nacisk ma zostać położony na rozwój historii związanych z X-Men. W tym kontekście zmiana roli Deadpoola wydaje się naturalnym krokiem.

Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie taką decyzję. Reynolds przez długi czas walczył o to, aby postać Deadpoola otrzymała własny film i to w bezkompromisowej, dorosłej wersji. Sukces pierwszej części oraz kolejnych odsłon tylko umocnił jego pozycję jako jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów Marvela.

Teraz jednak aktor otwarcie przyznaje, że przyszłość postaci widzi inaczej:

Mam już coś napisanego, ale nie sądzę, żebym kiedykolwiek ponownie uczynił Deadpoola centralną postacią. To bohater drugoplanowy. Ktoś, kto świetnie sprawdza się w grupie.

GramTV przedstawia:

Nie oznacza to braku nowych projektów z jego udziałem. Wręcz przeciwnie, Deadpool ma pojawiać się w większych historiach jako element zespołu. W kontekście planów Marvela i rosnącej roli mutantów można przypuszczać, że jego drogi częściej skrzyżują się z X-Menami, nawet jeśli dotychczas funkcjonował w nieco odrębnej rzeczywistości.

Ostatni raz widzowie mogli oglądać Deadpoola jako główną postać w filmie Deadpool & Wolverine, gdzie partnerował mu Hugh Jackman. Produkcja okazała się ogromnym sukcesem finansowym i jednym z najlepiej zarabiających filmów z kategorią wiekową R w historii. Obecnie nie wiadomo, czy Pyskatego Najemnika zobaczymy w którejś z nadchodzących odsłon Avengers.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/deadpool-solo-movies-are-officially-done-as-ryan-reynolds-confirms-mcu-future-plans/

Tagi:

Popkultura
film
Marvel
superbohaterowie
MCU
Ryan Reynolds
Deadpool
Marvel Studios
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112