Deadpool nie otrzyma kolejnego solowego filmu. Aktor zdradza powody takiej decyzji

Pyskaty Najemnik będzie działał wyłącznie w grupie.
Fani najemnika w czerwonym kostiumie muszą przygotować się na istotną zmianę względem poprzednich filmów. Ryan Reynolds potwierdził, że czasy solowych produkcji z Deadpoolem w roli głównej dobiegły końca. Nie oznacza to jednak pożegnania z postacią, lecz zupełnie nowe podejście do jej obecności w uniwersum Marvela.
Deadpool – nie będzie kolejnego solowego filmu z Pyskatym Najemnikiem
Deklaracja pojawia się w momencie, gdy Marvel szykuje się do kulminacji swojej Sagi Multiwersum. Na horyzoncie znajdują się produkcje takie jak Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars, a coraz większy nacisk ma zostać położony na rozwój historii związanych z X-Men. W tym kontekście zmiana roli Deadpoola wydaje się naturalnym krokiem.
Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie taką decyzję. Reynolds przez długi czas walczył o to, aby postać Deadpoola otrzymała własny film i to w bezkompromisowej, dorosłej wersji. Sukces pierwszej części oraz kolejnych odsłon tylko umocnił jego pozycję jako jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów Marvela.
Teraz jednak aktor otwarcie przyznaje, że przyszłość postaci widzi inaczej:
Mam już coś napisanego, ale nie sądzę, żebym kiedykolwiek ponownie uczynił Deadpoola centralną postacią. To bohater drugoplanowy. Ktoś, kto świetnie sprawdza się w grupie.
Nie oznacza to braku nowych projektów z jego udziałem. Wręcz przeciwnie, Deadpool ma pojawiać się w większych historiach jako element zespołu. W kontekście planów Marvela i rosnącej roli mutantów można przypuszczać, że jego drogi częściej skrzyżują się z X-Menami, nawet jeśli dotychczas funkcjonował w nieco odrębnej rzeczywistości.
Ostatni raz widzowie mogli oglądać Deadpoola jako główną postać w filmie Deadpool & Wolverine, gdzie partnerował mu Hugh Jackman. Produkcja okazała się ogromnym sukcesem finansowym i jednym z najlepiej zarabiających filmów z kategorią wiekową R w historii. Obecnie nie wiadomo, czy Pyskatego Najemnika zobaczymy w którejś z nadchodzących odsłon Avengers.
