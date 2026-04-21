Deadpool nie otrzyma kolejnego solowego filmu. Aktor zdradza powody takiej decyzji

Pyskaty Najemnik będzie działał wyłącznie w grupie.

Fani najemnika w czerwonym kostiumie muszą przygotować się na istotną zmianę względem poprzednich filmów. Ryan Reynolds potwierdził, że czasy solowych produkcji z Deadpoolem w roli głównej dobiegły końca. Nie oznacza to jednak pożegnania z postacią, lecz zupełnie nowe podejście do jej obecności w uniwersum Marvela. Deadpool – nie będzie kolejnego solowego filmu z Pyskatym Najemnikiem Deklaracja pojawia się w momencie, gdy Marvel szykuje się do kulminacji swojej Sagi Multiwersum. Na horyzoncie znajdują się produkcje takie jak Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars, a coraz większy nacisk ma zostać położony na rozwój historii związanych z X-Men. W tym kontekście zmiana roli Deadpoola wydaje się naturalnym krokiem.

Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie taką decyzję. Reynolds przez długi czas walczył o to, aby postać Deadpoola otrzymała własny film i to w bezkompromisowej, dorosłej wersji. Sukces pierwszej części oraz kolejnych odsłon tylko umocnił jego pozycję jako jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów Marvela. Teraz jednak aktor otwarcie przyznaje, że przyszłość postaci widzi inaczej: Mam już coś napisanego, ale nie sądzę, żebym kiedykolwiek ponownie uczynił Deadpoola centralną postacią. To bohater drugoplanowy. Ktoś, kto świetnie sprawdza się w grupie.

Nie oznacza to braku nowych projektów z jego udziałem. Wręcz przeciwnie, Deadpool ma pojawiać się w większych historiach jako element zespołu. W kontekście planów Marvela i rosnącej roli mutantów można przypuszczać, że jego drogi częściej skrzyżują się z X-Menami, nawet jeśli dotychczas funkcjonował w nieco odrębnej rzeczywistości. Ostatni raz widzowie mogli oglądać Deadpoola jako główną postać w filmie Deadpool & Wolverine, gdzie partnerował mu Hugh Jackman. Produkcja okazała się ogromnym sukcesem finansowym i jednym z najlepiej zarabiających filmów z kategorią wiekową R w historii. Obecnie nie wiadomo, czy Pyskatego Najemnika zobaczymy w którejś z nadchodzących odsłon Avengers.

