Thom Yorke z Radiohead: „Sztuczna inteligencja tylko kradnie ludzką twórczość”

56-letni muzyk, który właśnie wydał swój pierwszy pełnoprawny album elektroniczny "Tall Tales" we współpracy z Markiem Pritchardem, nie ukrywa swojego sprzeciwu wobec zalewu AI w branży muzycznej i innych dziedzinach twórczych.

W nowomowie jesteśmy teraz “kreatywnymi” – to słowo mnie obraża. Pojawiło się wtedy, gdy sztuka zaczęła być postrzegana jako “treść” dla urządzeń.

Yorke odniósł się również do coraz bardziej powszechnego określenia ludzi sztuki mianem „kreatywnych”:

Ludzie, których twórczość wykorzystywana jest do udawania “kreatywności” AI, nie są uznawani ani opłacani. To dziwaczna, zadufana w sobie, technologiczna dystopia. I wygląda na to, że właśnie tym najlepiej zajmuje się branża technologiczna: dewaluowaniem reszty ludzkości, ukrytym za technologiczną fasadą.

Muzyk podkreśla też, że struktura ekonomiczna stojąca za rozwojem AI jest niemoralna, ponieważ twórcy, których prace wykorzystywane są do trenowania algorytmów, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia:

Z tego co widzę w muzyce, sztuce i całym świecie twórczym, AI potrafi jedynie tworzyć wariacje na bazie prawdziwej ludzkiej ekspresji artystycznej i to bardzo oczywiste. Czy AI potrafi wykazać się autentyczną, oryginalną kreatywnością? Jeszcze tego nie widziałem. Ona analizuje, kradnie i tworzy po swojemu bez uznania dla pierwotnego ludzkiego dzieła. Tworzy blade imitacje, przydatne w takim samym stopniu, jak auto-akompaniament w keyboardzie albo wygaszacz ekranu z krajobrazem w bunkrze miliardera.

Yorke, który obecnie współtworzy również zespół The Smile, był jednym z 10,5 tysiąca sygnatariuszy otwartego listu ostrzegającego przed nieautoryzowanym wykorzystywaniem twórczości artystów do trenowania modeli generatywnej AI. Wśród podpisanych znaleźli się m.in. Björn Ulvaeus z ABBY, aktorka Julianne Moore, Robert Smith z The Cure oraz Rosario Dawson.

W oświadczeniu można było przeczytać:

Nieautoryzowane użycie dzieł twórczych do trenowania generatywnej AI to poważne i niesprawiedliwe zagrożenie dla źródeł utrzymania ludzi, którzy za tymi dziełami stoją. Nie wolno na to pozwolić.

List został zainicjowany przez brytyjskiego kompozytora i byłego dyrektora ds. audio w Stability AI, Eda Newtona-Rexa, który zrezygnował z pracy w proteście przeciwko praktykom firmy. Sprzeciwił się poglądowi kierownictwa, że wykorzystywanie chronionych prawem autorskim materiałów bez licencji do trenowania AI mieści się w granicach tzw. “dozwolonego użytku”. Yorke i inni artyści domagają się zmian, które będą chronić twórców i ich prawa w nowej, szybko zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości.