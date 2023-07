Przychodzimy z kolejną świetną wiadomością dla miłośników horrorów. W internetowym sklepie GOG udostępniono całkowicie za darmo grę The Whisperer. Jest to tak naprawdę prolog (lub prequel) do znacznie dłuższej produkcji kanadyjskiego studia Chien d’Or: The Whispering Valley. Zainteresowani mogą odbierać The Whisperer za darmo do 17 lipca do godziny 15:00 czasu polskiego.

The Whisperer za darmo do odebrania w sklepie GOG